Suomen hirmupakkaset eivät ole unohtuneet 20 vuodessa – Ruotsin ampumahiihtotähti muistaa yhä nuotiot latujen vierellä

Ruotsalainen Magdalena Forsberg hallitsi vuosituhannen vaihteessa naisten ampumahiihtoa. Forsberg voitti maailmancupin kokonaiskilpailun ennätyksellisesti kuusi kertaa peräkkäin vuosina 1996–2002.

Forsberg muistaa hyvin Kontiolahdella vuonna 1999 järjestetyt MM-kisat. Pakkanen paukkui hirmulukemissa ja kilpailuja jouduttiin siirtämään monta kertaa.

– Valmistauduimme joka päivä kilpailemaan, eikä kisoja sitten ollutkaan. Oli niin kylmää, että pelkkä liikkuminen tuntui jäykältä.

– Niistä kisoista on paljon muistoja, esimerkiksi ne nuotiot latujen vierellä, Forsberg, 51, naureskelee.

Kontiolahden kisajärjestäjät taistelivat pakkasta vastaan sytyttämällä nuotioita latujen viereen. Lämmintä ilmamassaa yritettiin myös painaa alas helikopterien avulla.

Kontiolahdella päästiin lopulta kilpailemaan, ja Forsberg saavutti pikamatkalla MM-hopeaa. Forsberg voitti urallaan kuusi maailmanmestaruutta. Kaikki arvokisamitalit tulivat henkilökohtaisilla matkoilla.

Forsberg on Östersundin MM-kisoissa Eurosportin asiantuntijana. Hän kommentoi ampumahiihtoa lähetyksissä, jotka televisioidaan 54 maahan.

– Rakastan edelleen hiihdon ja ammunnan yhdistelmää, se on niin kiehtova laji. Pari viikkoa sitten olin studiossa ja kisa oli juuri päättynyt. Istuin rentoutuneena, kun äkkiä muistin, että kohta alkaa seuraava kisa. Mutta sekin tuntui vain hienolta. Parasta on se, kun näkee urheilijoiden onnistuvan.

Ennen Eurosportia Forsberg työskenteli saksalaiselle ARD-kanavalle ja sen jälkeen Ruotsin televisiolle. Ura televisiossa on kestänyt jo 16 vuotta.

– Olen tehnyt televisiotyötä siitä lähtien kun lopetin urheilu-urani.

Forsberg asuu miehensä ja poikiensa kanssa Bergeforsenissa. Henrik Forsberg on myös entinen hiihtäjä ja ampumahiihtäjä, mutta 15- ja 11-vuotiaat pojat eivät halua vanhempiensa tapaan hiihtourheilijoiksi.

– Pojat pelaavat jalkapalloa ja salibandya. Haluan, että he oppivat hiihtämään, mutta kilpahiihto ei heitä tunnu kiinnostavan.

Ampumahiihdosta ei heti tullut nuoren Magdalena Wallinin laji. Hän viihtyi pujottelurinteessä ja hiihtoladulla.

– Hiihdosta tuli päälajini, ja kesäisin kilpailin myös yleisurheilussa, 100 ja 800 metrillä sekä korkeus- ja pituushypyssä. Minulla oli myös oma hevonen, jolla ratsastin. Pidin kovasti myös suunnistuksesta.

Forsbergin hiihtouran paras saavutus on vuoden 1987 MM-kisoista tullut viestipronssi. Hän osallistui myös Lahden MM-hiihtoihin kaksi vuotta myöhemmin.

Ampumahiihtoon Forsberg siirtyi 27-vuotiaana.

– Hiihtourani päättyi loukkaantumisiin ja muihin vaikeuksiin. Menetin urheilemisen ilon, enkä uskonut enää itseeni. Päätin tehdä jotain muuta. Olin kokeillut ampumahiihtoa kerran aikaisemmin ja laji tuntui hauskalta, mutta myös todella haastavalta.

– On vaikeata oppia ampumaan, kun on ensin väsyttänyt itsensä hiihtämällä. Se kävi kuitenkin nopeasti selväksi, että minulla on lahjoja tähän lajiin. Kehityin nopeasti.

Forsberg arvostaa saavutuksistaan eniten kuutta perättäistä maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa.

– Niistä voitoista tunnen eniten ylpeyttä.

Hän kiittää menestyksestään valmentajaansa Wolfgang Pichleriä. Itäsaksalaislähtöinen Pichler toimii nykyään Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueen johtajana.

– Hän oli hieno valmentaja minulle. Ilman Pichleriä minä en olisi pystynyt voittoihini, eikä ruotsalainen ampumahiihto olisi siinä asemassa, missä se nyt on.

Pichler tuli tunnetuksi armottoman kovista valmennusmetodeistaan, joissa urheilijan sietokykyä venytettiin äärirajoille.

– Tietenkään en suostunut kaikkeen koko ajan. Olin välillä vihainen hänelle ja meillä oli omat keskustelumme. Luotin kuitenkin häneen täydellisesti, ja tein lopulta harjoitukset ohjelman mukaisesti. Harjoittelun jälkeen olin aina täynnä luottamusta, kun tuli kilpailujen aika.

Arvostus on molemminpuolista. Se tuli selväksi, kun Pichler luonnehti entistä valmennettavaansa.

– Hän oli täydellinen urheilija. Siinä kaikki.