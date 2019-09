Suomen hurmos jatkuu: Kreikka nurin Pukin pilkkumaalilla ja asetelmat yhä herkullisemmat

Askel lähempänä. Iso askel. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ikiaikainen unelma arvoturnauksesta siintää yhä kirkkaampana, kun Kreikka kaatui Tampereen Ratinan myöhäisillassa torstaina 1–0.

Karsintalohko ensi kesän EM-lopputurnaukseen on puolivälissä, ja neljä peräkkäistä voittoa ottanut Huuhkajat on lohkokakkosena. Edellä on vain kaikki viisi peliään voittanut Italia ja takaa lähimpänä Bosnia-Hertsegovina. Viisi pistettä perässä.

Suomi lähti otteluun varsin odotetulla ryhmällä, ja Jasse Tuominen teki paluun kymmenen kuukauden tauon jälkeen maajoukkuepaitaan ja samalla avaukseen. Tuominen ja hyökkäysparinsa Teemu Pukki saivat vastaansa tiukan puolustusjoukon: Kreikka tarvitsi ottelusta käytännössä vain ja ainoastaan voiton, mutta yltiöpäiseen maalinhakuun eivät sinipaitaiset vieraat näyttäneet lähtevän.

Suomen vaaralliset tai edes puolittain uhkaavat värkkäilyt avausjaksolla jäivätkin melko vähiin, vaikka muutamasta tilanteesta olisi voinut jälkeä syntyäkin. Kreikallakaan ei todellisia täysosumatilanteita ollut, mutta muutama täyttä Ratinaa kohauttanut ja pelästyttänyt viritys kohti Lukas Hradeckyn maalia sentään nähtiin. Ensimmäisellä 45-minuuttisella laukaukset kohti maalia saatiin sopuisan oikeutetusti tasan 1–1.

Teemu Pukin unelmavire

Toiselle puoliajalle Huuhkajat lennähti kuin saaliin kimppuun. Ensin Pyry Soirilta yritys, sitten Pukilta hieno kulmapotkun ansainta hyvällä nousulla ja tuon kulman jälkitilanteesta kapteeni Tim Sparvin kuti. Kaikki jakson ensimmäisen viiden minuutin aikana.

Kuudennella minuutilla seurasi vielä mainiompaa. Hienosti keskikentällä jälleen väkkäröinyt Glen Kamara veivasi rangaistusalueen rajalla Dimitris Kourbelisin rikkomaan, ja kreikkalaisprotestit eivät auttaneet: espanjalaistuomari Juan Martinez osoitti rangaistuspilkkua.

Rangaistuspotkua asteli ampumaan mies, jonka kukaan ei tällä hetkellä voisi edes kuvitella epäonnistumaan. Teemu Pukin unelmavireeseen tuli jatkoa karsintojen neljännellä maalilla, ja henkeään pidätelleen yleisön räjäytti riemuhuutoon kylmä ja viileä sijoitus oikeaan alakulmaan. Kreikan vahti Vassilis Barkas ehti vain kaatua kohti vasenta kulmaa.

Loppupeli jänniteltiin, mutta Suomi ei tunnu nykyään vihreällä veralla horjuvan painepaikoissakaan. Kreikka haki epätoivon vimmalla maalia, pelastaakseen vielä EM-haavetta. Turhaan, sillä Suomi kesti ilmeisen vaikeuksitta kaiken. Ja loppuvihellyksen soidessa Tampereen yössä kello 23.38, iso askel oli jälleen otettu.

Askeleet jatkuvat sunnuntaina, jälleen Suomen "voittamattomaksi linnakkeeksi" muodostuneessa Ratinassa, lohkon kärkipelillä Italiaa vastaan. Sen jälkeen jatketaan lokakuussa vieraspelillä Bosnia-Hertsegovinassa ja Turussa pelattavalla Armenia-ottelulla.

Kreikalla jäljellä "ihmeen tarvitseminen"

Ylpeä jalkapallomaa Kreikka tarpoo yhä syvemmällä suossa, sillä torstai-illan tappio jätti joukkueen jo kahdeksan pisteen päähän EM-karsintalohkon kakkossijaa pitävistä suomalaisista. Pelejä on jäljellä viisi, mutta Kreikalla jäljellä on enää valmentaja John van't Schipin mukaan "ihmeen tarvitseminen".

Voiton Suomelle tuonutta Pukin rangaistuspotkuosuma valmentaja kommentoi niukasti.

– En ole varma..., kuulin että se oli (rangaistuspotkun arvoinen tilanne), Van't Schip mietti ratkaisevaksi muodostunutta tapausta vaisusti.

Kreikan luotsi kehui ryhmäänsä, jota hän ei ole tuoreena päävalmentajana tuskin lainkaan ehtinyt luotsata. Van't Schip näki pelin tuoneen toivoa Kreikan synkkään tilanteeseen. Mutta EM-toiveiden osalta pyyhe jo melkein lensi Ratinan stadionin lehdistösalin parketille.

– Nyt tilanteemme on hyvin vaikea. Tarvitsemme ihmeen, pettynyt hollantilainen myönsi.