Suomen lentopallonaiset kohtaavat mahtimaa Serbian EM-kisoissa

Suomen naisten lentopallomaajoukkue saa vastaansa huippukovan Serbian tämän vuoden EM-kisoissa. Suomi arvottiin keskiviikkona EM-kisojen A-lohkoon, jonka muut maat ovat Turkki, Bulgaria, Ranska ja Kreikka. Suomen lohko pelataan Turkin Ankarassa. Muiden lohkojen pelipaikat ovat Puolan Lodz, Unkarin Budapest ja Slovakian Bratislava.

Serbia on hallitseva naisten Euroopan ja maailmanmestari. Lisäksi se on rankingkärki Euroopassa ja maailmalla. Turkki ylsi vuoden 2017 EM-kisoissa pronssille ja on Euroopan rankingin viides. Muista vastustajista Bulgaria on rankingissa kahdeksas, Ranska jaettu 16:s ja Kreikka 28:s. Suomen sijoitus on 19.

Suomen naiset selvisivät EM-kisoihin 30 vuoden tauon jälkeen. EM-kisat pelataan 23. elokuuta–8. syyskuuta.