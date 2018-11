Suomen maalivahti Anna Koivunen luottavaisena: ”Hävisimme myös EM-kisojen avauspelin”

Helpohkoja pallonmenetyksiä, vaikeuksia päästä vastustajan hyökkäysalueelle ja heikkoja syöttöjä. Suomen alle 17-vuotiaiden tyttöjen päävalmentaja Marko Saloranta oli pettynyt mies 1–0-tappioon päättyneen MM-kisa-avauksen jälkeen.

–Joukkueemme ei esittänyt parastaan tänään. En nähnyt moniakaan hyviä elementtejä, joita pelissämme oli esimerkiksi MM-kenraalissa Saksaa vastaan, Saloranta harmitteli.

Vaikka Saloranta ei löytänyt pelistä paljoa positiivista, jäänee tiistai-ilta Montevideon Estadio Charruan stadionilla nuorten jalkapalloilijoiden mieleen. Joukkue teki historiaa esiintymällä ensimmäistä kertaa MM-viheriöllä.

– Hieno kokemus, mutta ei tämä kauheasti muista peleistä eroa. Isoin ero tuli varmaankin Liettuan EM-turnauksessa, Suomen luottopelaajiin lukeutuva Nana Yang totesi.

Tästä on hyvä jatkaa

Suomi pelaa seuraavan kerran perjantaina, kun vastaan asettuu tähän asti jokaisessa ikäluokan MM-turnauksissa pelannut Ghana. Vielä vastustaja oli Suomen joukkueelle varsin tuntematon.

– Minulla ei ole mitään tietoa, mitä tulee vastaan. Eiköhän välipäivät käytetä siihen, kun saamme heidän tiistain ottelustaan klippejä, Suomen maalilla loistotorjuntoja esittänyt Anna Koivunen ennakoi.

Koivunen pelasi paikoitellen lähes kentän puolivälissä jakamassa ohjeita. Mitä Suomen pitää siis seuraavaan otteluun parantaa?

– Meidän täytyy liikuttaa palloa nopeammin. Vähän jäi pallo jalkaan, ja vastustaja nappasi pallon itselleen. Kun on paikka, pitää uskaltaa vetää, Koivunen kommentoi.

Suomi on asettanut tavoitteekseen puolivälieräpaikan, minne päästäkseen sen on oltava lohkon kahden parhaan maan joukossa. Vuoden tyttöpelaajaksi valittu Koivunen on luottavainen jatkopaikan suhteen.

– Tästä on hyvä jatkaa. EM-kisoissakin hävisimme ensimmäisen pelin, niin ei meillä ole hävittävää. Lähdetään voittamaan seuraavat pelit, Koivunen kommentoi.