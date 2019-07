Suomen mestari julkisti kolme pelaajasopimusta – seuraikoni jatkaa tolppien välissä

Futsalin hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo julkisti ensi kauden maalivahtikolmikkonsa. KaDyssa koko seuran liigahistorian ajan pelannut Niila-Ville Laitinen teki jatkosopimuksen. Hän on voittanut kahdesti mestaruuden, ja himmeämpiä SM-mitaleja on viisi. Viime kaudella Laitisen peliaika jäi aiempaa vähemmälle, kun torjuntavastuun vei Kroatian ammattilaiskentille ensi kaudeksi siirtyvä Juha-Matti Savolainen.

– Viime kauden jäljiltä on henkilökohtaisella tasolla paljon näytönhalua ja nälkää päästä taistelemaan ykkösmaalivahdin paikasta ja osoittaa kuuluvansa liigan parhaimmistoon pelipaikallaan, Laitinen sanoo seuran tiedotteessa.

Myös U21-liigassa kunnostautunut Tuomas Heikkilä jatkaa seurassa. KaDyn kolmas maalivahti on Petteri Lehtinen, joka on aiemmin pelannut Futsal-Liigaa Someron Voimassa. Hän on hakenut oppia myös kotimaan rajojen ulkopuolelta.

– Viime kaudella olin vaihdossa Coimbran yliopistossa Portugalissa ja opiskelin siellä esimerkiksi pari kurssia jalkapalloa. Olen keskittynyt opinnoissani Vierumäen urheiluopistolla maalivahtivalmennukseen ja muutenkin tehnyt maalivahtivalmennusta. Onkin mielenkiintoista olla taas pelaajaroolissa, Lehtinen kommentoi.

KaDyn kausi alkaa Mestarien liigan karsintaturnauksessa Virossa 27.8.–1.9.