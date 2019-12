Suomen pitää kestää Ruotsin kova alku – paikka salibandyn naisten MM-finaaliin on tarjolla iltapäivällä

Suomen naisten salibandymaajoukkue tietää, millä keinoin Ruotsi yrittää iskeä lauantain MM-välierässä. Ruotsi voitti perjantai-illan puolivälierässään Saksan 26–2 eikä juuri väsyttänyt itseään. Suomelle perjantai oli välipäivä, kun puolivälierä oli ohjelmassa jo torstaina.

– Ensimmäinen kymppi on äärimmäisen tärkeä. He ovat tappaneet siihen monta peliä. Varmasti yrittävät sitä nytkin. Ruotsi pyrkii rymistelyn kautta hakemaan henkisen yliotteen ja alistamaan vastustajan, Suomen päävalmentaja Lasse Kurronen näkee.

Suomi ja Ruotsi ovat kohdanneet neljissä edellisissä MM-kilpailuissa loppuottelussa.

Ruotsi on voittanut kuusi maailmanmestaruutta peräkkäin. Suomi ja Ruotsi ovat ainoat maat, jotka ovat olleet aina mitaleilla vuonna 1997 alkaneen MM-historian aikana. Suomella on maailmanmestaruudet vuosilta 1999 ja 2001.

"Puolustuspää pitää laittaa kuntoon"

Sveitsissä pelattavissa MM-kilpailuissa Suomen peli on ailahdellut. Alkusarjassa Suomi nuiji Puolan ja Saksan, mutta kompastui Sveitsiin. Puolivälierässä Slovakia kiusasi, mutta taipui 6–8.

– Toisaalta on hyvä, että on pelattu huonosti. Ruotsi ei ole päässyt kiinni meidän pelitapaan, kun emme ole pelanneet pelitapaa, Suomen puolustaja My Kippilä naurahti perjantaina.

Kippilä tietää, että Ruotsia vastaan virheet kostautuvat vielä Slovakia-ottelua pahemmin.

– Puolustuspää pitää laittaa kuntoon. Kova luotto on siihen, että kaikki syttyvät Ruotsia vastaan. Minusta tuntuu, että meillä on yhtenäisempi jengi ja parempi henki kuin Ruotsilla, Kippilä tuumi.

– Jos Ruotsi ei saa onnistumisia alkuun, se on paha heille. Heillä on paljon pelaajia, jotka elävät pisteistä. Ja kulmatilanteisiin pitää mennä vähän kovempaa. Sitten tulee vaikeaa, jos Ruotsin päästää karkuun, Kippilä ennakoi.