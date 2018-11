Suomen urheiluliiton pomo Sami Itani ei katso telkkaria eikä someta, mutta puhuu ruhtinas Mytshkinistä ja suihkussa itketystä yöstä

”Käsi sydämellä.”

Sieltä se taas tuli. Sami Itanilla, 31, on maneeri. Hän käyttää näitä kahta sanaa puheensa tehostamiseksi.

Tuollainen tarttuu.

Käsi sydämelle, siis. Jos Suomen urheiluliiton puheenjohtajana vuoden vaihtuessa aloittava Itani ei onnistu navigoimaan urheilijaa keskiöön, niin kuka sitten.

Sen jälkeen lienevät vaihtoehdot vähissä.

Itani on niin liki huippu-urheilijan tunnetilaa kuin vain voi olla. Kymmenottelijan ura päättyi kolme vuotta sitten.

– Hirveän paljon valtavia pettymyksiä, tosi paljon isoja onnistumisia, hän hymähtää.

Yhdestä yöstä Pekingissä Itani on erityisen kiitollinen. Kiinassa järjestettiin kesällä 2006 yleisurheilun nuorten MM-kisat, joista jyväskyläläisen oli tarkoitus ottaa mitali. Ketuille meni. Kahdeksannessa lajissa seiväshypyssä takareisi oli niin rikki, että vauhtijuoksu typistyi naurettaviin mittoihin. Taipumattomalla seipäällä ylittyi 350. Ottelu jäi kesken.

– Totaalinen epäonnistuminen. Seuraavan yön itkin yksin suihkussa, Itani muistelee.

– Sen jälkeen en ole kertaakaan itkenyt urheilun takia, mutta olen onnellinen, että tuo yö tuli vastaan. Vastaavia hetkiä ei joudu muussa elämässä kohtaamaan, eikä sitä kautta kasvamaan ihmisenä.

Emotionaalisesti vahva ja herkkä Itani puhuu huippu-urheilijan absoluuttisesta heittäytymisestä, riskinotosta, vastuunkannosta ja määrätietoisuudesta.

– Silti tärkeimmät asiat, mitkä olen urheilulta saanut ovat sosiaalinen yhteisö ja itsensä tunteminen.

Itani ei kakistele. Hänen missionsa on asettaa SUL uudelle kiertoradalle.

Monikansallisen henkilöstöpalveluyrityksen Adeccon aluejohtaja teki agendansa selväksi jo ennen valintaäänestystä. Hän ilmoitti avoimesti olevansa uudistusmielinen.

– Totesin haluavani merkittäviä muutoksia, ja heti. Sanoin myös sen, että paketin avaaminen ei onnistu, mikäli olen kiitollisuudenvelassa kenellekään muulle kuin meidän huippu-urheilijoillemme, Itani kertoo.

– Se oli rohkea argumentti. Mutta näköjään sellaista kaivattiin.

Itani ei ole ”pankinräjäyttäjä”.

– Tässä organisaatiossa ei ole tilaa diktatoriselle esimiesjohtajalle, hän toteaa.

– Puheenjohtajan tehtävä on avata keskustelu, ohjata ja johtaa sitä. Mikäli ilmenee, että kaikki muut ovat eri mieltä, konsensus syntyy sitten sitä kautta.

Itanin ilmekin on avoin. Selvästikään hän ei usko teesejään vaarantaviin erimielisyyksiin.

Urheilijat ja valmentajat riemastuivat Itanin valinnasta.

– Tsemppiviestejä on tullut Etelä-Afrikkaa myöten, siellä leireileviltä urheilijoilta, Itani iloitsee.

Ei ihme. Uuden puheenjohtajan tahto on, että SUL keskittyy nykyistä voimakkaammin huippu-urheiluun.

– Otetaan liittona omistajuus urheilijan urasta. Harrastetoiminta voidaan jättää entistä enemmän seurojen vastuulle.

Muutos ei onnistu hetkessä eikä radikaalisti toimien. Itani ajaa hallittua remonttia.

– Yhteistyössä seurojen kanssa, hän lisää.

SUL on ollut viime vuodet holtittomassa myräkässä. Arvokisat ovat hiponeet floppia ja urheilijat ovat antaneet liitolle satikutia. Puhetorvena on toiminut kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä, jonka mukaan suomalainen huippuyleisurheilija ei voi nojata liittoon – saati hakea siltä tukea ja turvaa. Urheilija ei ole jalustalla, raha ei virtaa perille, palvelut ovat hajallaan, tieto ei kulje.

– On hyvä sanoa ääneen, että, hei Kristiina, sinä olet monessa jutussa oikeassa, Itani vastaa.

– Liiton tulee kohdata urheilija nykyistä paljon paremmin ja tunnistaa hänen ongelmansa. Koska yksi hattu ei sovi kaikille, pitää pystyä räätälöimään.

Itanin mukaan yleisurheilussa on nousemassa esiin kultainen sukupolvi.

– Siellä on nelisenkymmentä nuorta, jotka mikä muu laji tahansa ottaisi huutaen vastaan. Mutta nämä juniorit ovat nousseet hyvälle tasolle kotien ja seurojen avulla, eivät liiton ansiosta.

Nyt SUL:n pitää ottaa vastuu siitä, että lahjakkuudet viedään huipulle myös aikuisten sarjoissa. Aikaisemmin näin ei ole tapahtunut.

– Meillä on ollut identiteettikriisi, Itani myöntää.

– On tehty paljon töitä, mutta liian rajatuilla resursseilla ja liian laaja-alaisesti.

SUL:n taloudellinen tilanne ei ole helppo, mutta kurimus ei puheenjohtajaa lannista.

– Käsi sydämellä, yleisurheilu on brändi, jolla pystytään tässä ajassa myymään. Arvot ovat kaikkien hyväksyttävissä.

Uransa aikana Itani treenasi Hollannin Eelco Sintnicolaasin, Saksan Pascal Behrenbruchin ja Valko-Venäjän Andrei Krautshankan kanssa. He kaikki ovat kymmenottelun Euroopan mestareita.

– Ei heistä kukaan ajatellut niin, että he saavat omalta liitoltaan riittävästi tukea ja rahaa, Itani kertoo.

– Mutta he eivät olleet yhtä tyytymättömiä kuin suomalaiset, koska heille oli läpinäkyvästi ja selkeästi kuvattu, mitä tukea on tulossa milläkin tuloksilla – ja miten pitkäksi aikaa.

– Tämä on asia, joka meidän on laitettava järjestykseen. Epävarmuus ja epätietoisuus on usein kaikkein pahinta.

Itani tietää, milloin urheilijan on hyvä olla.

– Silloin kun sinulla on selkeät näkymät ainakin kahden vuoden päähän: voit opiskella, mutta sinun ei tarvitse mennä töihin, eikä pelätä arkesi romahtamista. Se ei tarkoita sitä, että eläisit yltäkylläisyydessä vaan sitä, että perusasiat ovat riittävällä tasolla.

– Lisäksi sinulla on käytettävissä keskitettyjä palveluita, josta et joudu maksamaan: lääkäri, fysioterapeutti ja erityisesti valmennus.

Sami Itani on kahden pienen pojan isä, joka rakastaa venäläisen kirjallisuuden klassikoita.

– Kaikki vapaa-aika menee perheen kanssa, mies sanoo.

– Urheilijatausta näkyy siinä, että olen järjestelmällinen ajankäytön suhteen. En ole somessa tai katsele telkkaria. Sen mihin sitoudun, teen täysillä. Mutta silppu jää pois.

Lopulta Itani alkaa puhua ruhtinas Myshkinistä, joka on Fjodor Dostojevskin luoma moniulotteinen romaanihahmo Idiootissa.

Päätän sulkea nauhurin. Tehdään joskus toinen juttu. Kulttuurisivulle.