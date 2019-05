Suomen voimistelutähti tuskaili Hipposhallissa: "Kunto on mennyt alaspäin"

Telinevoimistelun EM-kisoissa kuusiottelun finaalissa voimistellut Oskar Kirmes teki kolme telinettä Voimisteluliiton mestaruuskisoissa Jyväskylässä lauantaina. Espoon Telinetaitureita edustava Kirmes kirjautti rekiltä pisteet 12.350, hevoselta 12.000 ja renkailta 13.500.

– Renkailla perussuoritus, mutta muilla telineillä alisuoritin, kiteytti Kirmes, joka voitti hevosen ja sijoittui rekillä sekä renkailla toiseksi.

– EM-kisojen jälkeen kunto on mennyt alaspäin, selvitti Kirmes, joka teki EM-kisojen kuusiottelussa yhteispisteet 79.799 ja sijoittui 20:nneksi.

Kirmes on Suomen parhaimpia telinevoimistelijoita ja hänen tavoitteena on kilpailla Tokion kesäolympialaisissa ensi vuonna. Jyväskylän kilpailu oli treenikisa toukokuun Turun SM-voimisteluihin ja kesä-heinäkuun vaihteessa Minskissä kilpailtaviin European Gameseihin, joskin päätähtäin on MM-kisoissa lokakuussa, jossa finaalipaikalla varmistuisi lippu Tokion olympiakoneeseen.

– MM-kisat on kauden tärkeimmät kisat. Sinne lähdetään joukkueena ja on hienoa, että Suomesta lähtee ensimmäistä kertaa viisi kaveria. Yksilöpaikka olympialaisiin on tavoitteena ja uskon, että jos ottelun finaaliin tai telinekohtaiseen finaaliin pääsen, niin se riittää olympiapaikkaan, Kirmes sanoi.

Jyväskylän Hipposhallissa järjestetään viikonloppuna Telinevoimistelun voimisteluliiton mestaruuskilpailut