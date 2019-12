Suomi aikoo kääntää rankkaritappiot maailmanmestaruudeksi

Suomen joukkueella on selkeä tavoite tänään käynnistyviin salibandyn naisten MM-kilpailuihin. Suomi on liikkeellä voittoaikein, kun neljä edellistä MM-finaalia ovat päättyneet tappioihin. Etenkin kaksi edellistä finaalia ovat päättyneet kitkerästi, kun Ruotsi on nitistänyt Suomen rangaistuslaukauskilpailussa.

Suomen joukkueessa on 11 MM-ensikertalaista, joista nuorin on 16-vuotias Suvi Hämäläinen. Mia Karjalainen pelaa jo viidensissä MM-kilpailuissaan. Sanni Nieminen, Laura Manninen, My Kippilä, Alisa Pöllänen ja Veera Kauppi pelaavat kolmansissa MM-kilpailuissaan.

– Mitä tiukempi peli, niin sitä kovempi Alisa Pöllänen on kentällä, pahoista loukkaantumisista kisakuntoon toipunut Pöllänen paalutti MM-joukkueen julkaisun yhteydessä.

Suomen edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2001. Ruotsi on voittanut kuusi mestaruutta peräkkäin ja on Suomen tavoin suurin ennakkosuosikki myös tällä kertaa.

– Ruotsi on sellainen joukkue, jonka ihon alle pitää päästä pelin alusta lähtien. Sen henkinen kantti ei kestä välttämättä sitä, että vastustaja pääsee ihon alle, Pöllänen laati suunnitelmaa mahdollisen finaalin varalle.

Sveitsissä pelattavissa MM-kilpailuissa Suomi aloittaa kultajahdin tänään ottelulla Puolaa vastaan. Alkulohkon ohjelma on tiivis, kun huomenna vastassa on Sveitsi ja maanantaina Saksa.

Pudotuspelit alkavat torstaina, ja finaali pelataan sunnuntaina 15. joulukuuta. Kaikki turnauksen ottelut pelataan Neuchatelin kaupungissa Luoteis-Sveitsissä lähellä Ranskan rajaa.