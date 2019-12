Suomi aloittaa tänään kultajahdin naisten MM-salibandyssä

Salibandyn naisten MM-kilpailut alkavat tänään Sveitsissä, kun Suomi kohtaa A-lohkon ottelussa Puolan. Ottelu alkaa kello 13.

Suomi on sijoittunut toiseksi neljissä peräkkäisissä MM-kilpailuissa ja janoaa Sveitsissä paluuta kultakantaan. Suomen edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2001. Ruotsi on voittanut kuusi maailmanmestaruutta peräkkäin ja on Suomen tavoin ennakkosuosikki myös tällä kertaa.