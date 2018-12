Suomi huomenna: Jääkö perinteinen urheilu jyrän alle?

Suomalaisen urheilun lajikirjo on muutoksessa. Jo pidemmän aikaa esimerkiksi salibandy on ollut maamme harrastetuimpia ja menestyneimpiä lajeja. Uutena on esiin noussut e-pelaaminen, jonka määrittelemisestä urheiluksi käydään keskustelua.

Mitä näiden nousevien lajien suosio kertoo koko yhteiskunnastamme, Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen?

Liikuntakulttuuri on aina oman aikansa lapsi, johon vaikuttavat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. E-urheilun nousussa on kyse yhteiskunnan yleisestä teknologisoitumisesta ja uusia alustojen syntymisestä. Nuorisokulttuuriset uudet lajit viestivät sukupolvisuhteen muutoksesta, jolloin nuoret liikkuvat ja merkityksellistävät liikkumistaan uusin tavoin.

Onko viime vuosien lajikirjon vaihtuminen ja laajeneminen uusi asia, vai luonnollista pidemmän jatkumon muutosta?

Aivan uudesta asiasta ei ole kyse. Tutkimuksissani olen osoittanut, kuinka 1980-luvulla käynnistyi liikuntakulttuurin voimakas eriytyminen. Uusia urheilulajeja ja liikkumismuotoja on ilmaantunut koko ajan ja näyttäisi jatkossa tulevan.

Miten konservatiivinen urheilumaa Suomi on esimerkiksi muuhun Eurooppaan verrattuna?

Eurooppa on sikäli hankala vertailukohde, että sen liikuntakulttuurinen kirjavuus on huikea, jopa yksittäisten maiden sisällä. Suomea voisi luonnehtia sikäli vakaaksi urheilumaaksi, että tekemiset perustuvat niin suuressa määrin vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Tällöin markkinoiden tuulet eivät heiluttele seuratoimintaa siinä määrin kuin monissa muissa maissa.

Uskotko, että ns. vanhojen lajien asema on kokonaan uhattuna eli esimerkiksi salibandystä voisi tulla maamme seuratuin laji?

Vanhoissa lajeissa on vakaita jalkapallon ja jääkiekon kaltaisia lajeja, joiden asema ei ole uhattuna. Syntyvien ikäluokkien pieneneminen panee lajit aivan uudenlaiseen kilpailutilanteeseen. Kaikki merkit viittaavat siihen, että suhteellisen edullisella sisäpeli salibandyllä on menestyksekäs tulevaisuus.

Mistä kertoo, että esimerkiksi e-pelaamisen määrittelemisestä urheiluksi käydään Suomessa kiivasta debattia?

E-pelaaminen on uusi tulokas lasten ja nuorten harrastusmaailmaan. Pelaaminen koetaan uhkaksi sen ”koukuttaessa” harrastajia. Pelaamisen kimppuun käydään perinteisin argumentein eli sitä ei nähdä ruumiilliseksi urheiluksi. Myös pelien ”väkivaltaisuus” pistää joidenkin silmään.

Juttusarjassa asiantuntija katsoo alansa tulevaisuuteen.