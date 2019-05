Suomi ja Venäjä maaleitta MM-välierän ensimmäiselle erätauolle – Savinainen: "Hanakammin maalille"

Suomen ja Venäjän välinen miesten MM-jääkiekon välierä on tilanteessa 0–0 ensimmäisen erän jälkeen. C More -kanavan erätaukohaastattelussa Suomen hyökkääjä Veli-Matti Savinainen kaipasi Leijonilta lisää röyhkeyttä.

– Hanakammin maalille ja siniviivalta kiekot maalille asti, Savinainen tuumi.

Suomella oli ensimmäisessä erässä muutama maukas maalintekopaikka, mutta Andrei Vasilevski oli Venäjän maalilla ohittamaton. Hänelle kertyi 15 torjuntaa.

Suomen Kevin Lankinen torjui 11 kertaa. Lankinen tylsytti esimerkiksi venäläistähtien Aleksandr Ovetshkin ja Nikita Kutsherov tilanteet.

– Mitä pidemmälle peli menee, he turhautuvat, jos ei tule maaleja, Savinainen ruoti.

Savinainen hakeutui avauserässä itsekin hyvin paikoille, ja hänen lisäkseen muun muassa Kaapo Kakko oli lähellä maalintekoa.