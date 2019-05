Suomi kärjessä IIHF:n MM-rankingissa – Kakon mahtialku tuo kuittia jenkkilupaukselle

Suomen ja etenkin Kaapo Kakon komea alku MM-jääkiekossa toi Leijonille kärkipaikan kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kisarankingissa. Lista päivittyy parin päivän välein, ja se heijastelee maiden otteita kisoissa varsin rennolla otteella.

Suomi lähti kisoihin rankingin kuutossijalta, mutta voitot Kanadasta ja kisaisäntä Slovakiasta ovat tehneet vahvasti nostavaa vaikutusta. Kakko, 18, teki Kanadaa vastaan kaksi maalia ja Slovakiaa hän kuritti kolmella maalilla. Tänään Kosicessa Suomi ja Kakko kohtaavat Yhdysvallat ja sen tiistaina 18 vuotta täyttävän superlupauksen Jack Hughesin.

Kakko ja Hughes ovat kesäkuun NHL-draftin kaksi ehdotonta kärkinimeä, ja Hughes on ollut ainakin useimpien asiantuntijoiden papereissa Kakkoa edellä.

"Jack? Tässä Kaapo"

MM-jäällä Kakko on kuitenkin Hughesia edellä paitsi tehopisteissä (5–0), myös hehkutuksessa. Ja vaikka kahden pelin perusteella ei toki liian pitkälle voi johtopäätöksiä viedä, ainakin IIHF on rankinginsa kommenttiosiossa ottamassa Kakon puolta. Huumorin avulla, toki.

– Jack? Tässä Kaapo. Ota sinä pilvenpiirtäjät, minä saan suon, rankingissa virnuillaan kuvitteellista puhelinkeskustelua nuorukaisten välillä.

Tuo viittaa kiemuraisella tavallaan NHL-draftin varausjärjestykseen. Draftin ensimmäisenä varaa New Jersey Devils ja toisena New York Rangers. New Jerseyn osavaltiossa on suomaastoa riittämiin, New York tietysti tunnetaan taivaita jo pitkään hiponeista pilvenpiirtäjistään.

Yhdysvallat on IIHF:n rankkauksessa viidentenä avausviikonlopun jälkeen, vaikka kisoihin se lähti kärjessä. Avauspelinsä se hävisi Slovakialle ja murskasi sitten eilen Ranskan. Rankingin kommentissa "vastataan" Kakon "soittoon".

– Kaapo? Uhittelet väärälle jätkälle. Tämä on Jack Eichel (yksi Yhdysvaltain NHL-tähdistä).

Suomen ja Yhdysvaltain ottelu alkaa Kosicessa Suomen aikaa kello 17.15.