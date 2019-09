Suomi kohtaa EM-lentopallon kolmannessa alkulohkopelissään Valko-Venäjän

Suomi kohtaa lentopalloilun EM-kisojen kolmannessa alkulohkopelissään Valko-Venäjän. Ljubljanassa kello 18.30 alkava ottelu on äärimmäisen tärkeä Suomen toiveille päästä jatkoon alkulohkosta.

Suomi on aloittanut EM-kisat voittamalla Pohjois-Makedonian ja häviämällä Slovenialle.

Valko-Venäjä on kolmatta kertaa mukana EM-kisoissa. Se ei ole voittanut EM-tasolla vielä yhtäkään ottelua. 2013 Valko-Venäjä oli kolmen tappion jälkeen 15:s ja kaksi vuotta myöhemmin kolmen tappion jälkeen 16:s. Ljubljanassa Valko-Venäjä on kahdessa ensimmäisessä ottelussaan kohdannut alkulohkon kovimmiksi arvioidut joukkueet. Se hävisi Venäjälle erin 1–3 sekä Slovenialle erin 0–3.

– He ovat parempia kuin kesällä, kun hävisimme heille Kultaisessa liigassa. He ovat saaneet joukkueeseen kaksi avainpelaajaa mukaan sen jälkeen, joten arvioin heidän olevan 25–30 prosenttia kovempia kuin silloin. Meidän tärkein tehtävämme on nyt henkinen ja fyysinen palautuminen, niin että olemme valmiina huomenna pelin alkaessa, Suomen päävalmentaja Joel Banks sanoi Slovenia-ottelun jälkeen.