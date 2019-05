Suomi kohtaa MM-jäällä ahdistetun Ranskan – "Se pelaa elämästä ja kuolemasta"

Jääkiekon MM-turnauksessa jatkopaikkansa varmistanut Suomi tähyää jo torstaina pelattaviin puolivälieriin. Asenteen on silti määrä olla A-alkulohkon kahdessa viimeisessä ottelussakin tapissaan.

Suomi kohtaa tänään A-sarjapaikastaan kamppailevan Ranskan.

– Se pelaa elämästä ja kuolemasta. Kolmen pisteen voitolla Ranska säilyy A-sarjassa, mutta tappiolla sarjapaikka jää alkulohkon viimeisen ottelun varaan Britanniaa vastaan, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen taustoittaa.

– Tiedetään, että vastaan tulee joukkue, joka pelaa täysillä. Meillä taas ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vetää täysillä. Valmistaudumme torstaihin (puolivälierät) kaikin mahdollisin keinoin pelaamalla kaksi mahdollisimman hyvää alkulohko-ottelua, hän lisää.

Vaikka jatkopaikan varhainen varmistuminen oli NHL-pelaajista riisutulle MM-miehistölle helpotus, työnteko jatkuu.

– Haluamme olla alkulohkossa kahden parhaan joukossa ja jäädä tänne Kosiceen pelaamaan puolivälierissä. Se on meidän tavoite, ehdottomasti, päävalmentaja linjaa.

Uhkaava keskushyökkääjäpula ei hänen mukaansa Suomen peliä turnauksessa hetkauta.

– Jos joku puuttuu, joku toinen tulee tilalle, ja sitten vedetään täysillä siinä jutussa, Jalonen kommentoi Ranska-pelin Jere Sallisen siirtoa laidalta keskushyökkääjäksi.

Toissa vuoden kotikisoissaan Suomen 5–1 yllättänyt Ranska on ollut MM-Slovakiassa vaisu. Se asettuu Leijonia vastaan siilipuolustukseen.

– Varmaan samantyyppistä peliä kuin Britannia pelasi meitä vastaan. Meidän fokus on omassa tekemisessämme, päävalmentaja Jalonen huomauttaa ja lupaa "tylyä lätkää".

Sallinen siirtyy keskushyökkääjäksi

Suomen jääkiekkomaajoukkueen keskushyökkääjät ovat kokeneet Slovakian MM-kisoissa kovia. Eetu Luostarisen ja Juho Lammikon loukkaantumisten jälkeen Leijonien valmennusjohto teki ratkaisunsa ja siirsi illan Ranska-otteluun turnauksessa aiemmin laidalla pelanneen Jere Sallisen keskushyökkääjäksi.

Sallisen laitahyökkääjät kolmosketjussa ovat Veli-Matti Savinainen ja Suomen kautta aikojen iäkkäin MM-kisadebytantti Kristian Kuusela, 36.

Kierrätys on ollut Leijonien teema jo aiemmin turnauksessa. Sen koki vahvasti kisat aloittanut ykkösketjun keskushyökkääjä Arttu Ilomäki, joka kahden voitto-ottelun jälkeen oli Yhdysvaltoja vastaan sivussa.

– Valmennus tekee päätökset, ketkä pelaavat. Sen miettimiseen on meidän pelaajien ihan turha käyttää energiaa. Varmaan pukukopin ulkopuolella noita asioita mietitään tuplasti enemmän kuin me pelaajat teemme, Ilomäki sanoo Suomen päiväharjoituksen jälkeen Kosicessa.

Hän osallistui vapaaehtoisiin harjoituksiin myös eilen, kun jäällä oli kymmenkunta suomalaispelaajaa.

– Kävin vähän luistelemassa ja hikoilemassa. Ajattelin, että se on hyvä vaihtoehto minulle.

Hän ei epäile, etteikö muun muassa Jokereissa sen ensimmäisellä KHL-kaudella 2014–15 keskushyökkääjänä pelannut Sallinen onnistuisi Leijonissa uudella pelipaikallaan.

– Kun toisille tulee loukkaantumisia, toisten pitää paikata.

Suomen loukkaantuneista keskushyökkääjistä kotimaahan palanneen Luostarisen turnaus on ohi. Lammikko on ollut kolmissa jääharjoituksissa peräkkäin, mutta panttaa vielä paluutaan MM-peleihin.

Ottelu Suomi–Ranska alkaa Suomen aikaa kello 21.15.

Ennen kahta viimeistä ottelukierrosta pudotuspelipaikkansa varmistanut Suomi johtaa alkulohkoa pisteellä ennen Kanadaa ja Saksaa. Pudotuspeleihin pääsee lohkon neljä parasta.

Ranskan maalivahti Ylönen tähyää takaisin SM-liigaan

Suomen kohtaavan Ranskan joukkueessa on monta pelaajaa, jotka ovat kiekkoilleet vastustajan kotimaassa. Ranskan maalivahti Sebastian Ylönen keräsi toissa sarjakaudella kokemusta Suomen kaukaloista.

Ranskan entisen arvokisavahdin, suomalaislähtöisen Petri Ylösen poika pelasi 2017–18 sekä Liigassa että sarjaporrasta alempana Mestiksessä. Liigassa seura oli raumalainen Lukko, Mestiksessä lainapestillä KeuPa ja loppukaudesta Jokipojat.

– Suomen-reissu oli kokemuksena hyvä, mutta en saanut paljon peliaikaa. Opin kuitenkin ammattimaisesta jääkiekosta paljon. Se on Suomessa eri tasolla kuin Ranskassa, Ylönen vertaa.

Päättyneen kauden hän pelasi Ranskan liigan Anglet'ssa, joka säilytti sarjapaikkansa karsinnoissa. Tulevalla kaudella seura Ranskassa on Gap.

– Olin viime kaudella loukkaantuneena, joten pelejä ei kertynyt paljon. Minun täytyy saada alle ehjä kausi, ja sen jälkeen tavoittelen pelipaikkaa muualta Euroopasta, Ruotsista tai Suomesta, hän suunnittelee.

Bertrandilla Suomen mestaruus

Ranska on saanut viidestä MM-ottelustaan yhden pisteen, hävitystä voittomaalikilpailusta Tanskaa vastaan. Ylönen pelasi seuraavassa Yhdysvallat-ottelussa, jonka Ranska hävisi 1–7.

– Tein pari virhettä. Tiesimme Yhdysvallat etukäteen kovaksi. Kanadaa vastaan (tappio 2–5) pelasimme jo paremmin.

Tämänkertaisten MM-kisojen Ranskan toistaiseksi parhaan pistemiehen Anthony Rechin kanssa on 3+1 pistettä koonnut hyökkääjä Damien Fleury, joka kaudella 2017–18 pelasi Ylösen tavoin Lukossa.

Ranskan maajoukkueen pelaajista vaikuttavimman uran SM-liigassa on pelannut MM-Slovakiassa 1+2 pistettä tehnyt hyökkääjä Charles Bertrand. Hän on pelannut Liigassa lähes 250 runkosarjaottelua. Bertrand voitti viime vuonna Suomen mestaruuden Kärpissä ja oli runkosarjan pistepörssin viides lukemin 32+19.

Suomen MM-miehistön hyökkääjä Joel Kiviranta on pelannut Liigaa Bertrandin kanssa vaasalaisessa Sportissa.

– Hän on näppärä pelaaja, yksi parhaista, joiden kanssa olen päässyt pelaamaan. On erittäin hyvä luistelemaan, tekee maaleja, ja kädet käyvät. Bertrand on huikea tyyppi kaukalon ulkopuolellakin, Kiviranta kehuu.