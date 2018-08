Suomi kohtaa olympiavoittaja USA:n naisten MM-kiekon avauksessa

Suomi avaa jääkiekon naisten MM-kotikisat kohtaamalla hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat. Ottelu pelataan Espoossa kisojen avauspäivänä 4. huhtikuuta.

Yhdysvaltain joukkue on kovin mahdollinen vastus, sillä se on myös olympiavoittaja viime talvelta. Suomi oli Pyeongchangin olympialaisissa pronssilla.

Suomen muut vastustajat MM-alkulohkossa ovat Venäjä 6. huhtikuuta, Sveitsi 8. huhtikuuta ja Kanada 9. huhtikuuta.

Suomi ja muut A-lohkossa pelaavat maat etenevät suoraan 11. huhtikuuta pelattaviin puolivälieriin, joihin selviytyy myös kolme joukkuetta B-lohkosta. MM-kisojen välierät pelataan lauantaina 13. huhtikuuta ja mitalipelit sunnuntaina 14. huhtikuuta.

Kunnianosoitus Välilälle

MM-kisojen logon on suunnitellut maajoukkuehyökkääjä Michelle Karvinen, joka on pelaamisen ohella opiskellut graafista suunnittelua. Hän otti työhönsä vaikutteet Suomen kiekkoperinteistä. Värimaailma on Suomen lipusta, ja logon naispelaaja kiekkoilee kuusien ympäröimänä järven jäällä.

– Oli aivan erityinen kunnia saada suunnitella kisalogo. Otin logon elementit historiasta ja perinteistä, joissa jääkiekko on Suomessa kasvanut, Karvinen kertoi.

– Lisäksi puut symboloivat Suomen luontoa.

Logossa esiintyvän pelaajan varjossa on pelinumero 13. Sillä Karvinen kunnioittaa Suomen naiskiekon ikonia Riikka Välilää, joka on pelannut maajoukkuekiekkoa 1980-luvun lopulta näihin päiviin.

– Halusin logoon myös kunnianosoituksen Riikalle. Hänellä on ollut niin suuri vaikutus Suomi-kiekossa, Karvinen kertoi.

Naisten jääkiekkomaajoukkue matkusti maanantaina Tshekin EHT-turnaukseen. Turnaus kiekkoillaan Hodomnissa 23.–25. elokuuta.