Suomi kohtaa salibandyn miesten MM-kotikisojen alkulohkossa Latvian, Ruotsin ja Tanskan

Suomen miesten salibandymaajoukkue kohtaa MM-kotikisojen alkulohkossa Latvian, Ruotsin ja Tanskan. Lohkot arvottiin tänään Helsingissä. Arvokilpailumitaleista pelataan Helsingissä 4.–12. joulukuuta. Mukana on kaikkiaan 16 maata.

Petteri Nykyn luotsaama Suomi on yksi ennakkosuosikeista. Suomi on hallitseva maailmanmestari, kun se voitti kultaa 2018 Tshekissä pelatuissa MM-kilpailuissa. Suomi on voittanut MM-kullat myös 2008, 2010 ja 2016.