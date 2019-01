Suomi etenee jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa jatkoon. Suomi voitti mestaruuttaan puolustaneen isäntämaa Kanadan puolivälierissä jatkoajalla maalein 2–1. Suomen voittomaalin iski jatkoajalla Toni Utunen. Jännittävässä ottelussa Suomen ensimmäisen maalin iski Aleksi Heponiemi aivan kolmannen erän lopussa.

Kanadan ainoan maalin teki Ian Mitchell ottelun toisessa erässä.

Suomi kohtaa semifinaalissa Sveitsin, joka lähetti aiemmassa ottelussa Ruotsin joukkueen kotiin. Sveitsi kukisti yllätysvoitossaan Ruotsin 2–0.

Suomen puolivälierävastustaja Kanada oli ollut ailahtelevainen alkulohkopeleissään. Isäntämaa rökitti Tanskan 14–0 ja otti vahvalla pelillä 5–1-voiton Tshekistä, mutta nilkutti 3–2-voittoon Sveitsistä ja kärsi kirvelevän 1–2-tappion Venäjälle.

– Kanada on aina voitettavissa. He pelaavat kovaa ja aggressiivista jääkiekkoa ja ovat siinä hyviä. Mutta minusta meillä on hyvä mahdollisuus voittaa heidät ja olemme valmiina, Heponiemi sanoi ennen ottelua.