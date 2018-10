Suomi matkaa Ruotsiin salibandyn EFT-turnaukseen – Happeesta MM-kenraaliin kolme miestä

Salibandyliiga jäi maanantaina kymmenpäiväiselle maaottelutauolle. Tulevana viikonloppuna Suomen miesten maajoukkue pelaa Ruotsin Uppsalassa EFT-turnauksessa, joka toimii samalla kenraaliharjoituksena joulukuun alun MM-kisoihin. Uppsalassa Suomi kohtaa perjantaina Sveitsin, lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin. Happeesta EFT-turnaukseen valittiin kolme pelaajaa; hyökkääjät Jami Manninen ja Peter Kotilainen sekä puolustajan tontilla hirvipaidassa pelannut Mika Kohonen.



– Kesällä oli kolme maajoukkueleiriä. Syyskuussa pelattiin Tshekissä harjoitusturnaus. Lisäksi MM-kisoihin valittava joukkue kokoontuu vielä viikoksi leireilemään juuri kisojen alla, kertoo Jami Manninen maajoukkueen aikatauluista.



Tshekin pääkaupunki Prahassa pelattaviin MM-kisoihin Suomi lähtee hallitsevana maailmanmestarina. 2016 Latviassa kultajoukkueessa mukana oli myös sama kolmikko, joka nyt Happeesta valittiin EFT-turnaukseen. Tosin tuolloin Manninen ja Kohonen edustivat vielä seuratasolla ruotsalaista FC Helsingborgia.



– Edellisiin MM-kisoihin verrattuna on ryhmässä paljon samoja pelaajia. Suurin muutos on tapahtunut valmennusryhmän puolella. Pelillisesti samat lainalaisuudet edelleen ovat isossa roolissa kansainvälisissä peleissä – puolustaa täytyy pirun hyvin ja itse täytyy pystyä hallitsemaan palloa niin, ettei sitä menetetä ainakaan kriittisillä alueilla, Manninen näkee.



2016 MM-kisoissa Suomen päävalmentajana toimi Petri Kettunen. Sittemmin peräsimeen on palannut Suomea jo vuodet 2004-2010 valmentanut Petteri Nykky.



Voimasuhteet ovat salibandyssa pysyneet kärkimaiden suhteen Mannisen arvion mukaan melko ennallaan, vaikka taso onkin laajenemassa.



– Ruotsi on ykkössuosikki jälleen ja me lähdetään hallitsevana mestarina totta kai kultaa uusimaan. Sveitsi on ollut viime kohtaamisissa todella hyvä joukkue ja myös Tshekki on kotikentällään vaarallinen.



Happee pääsi maaottelutauon viettoon voitokkaasti kaadettuaan maanantai-iltana Tampereella Kooveen lukemin 4-5. Manninen iski tehot 2+1, Kohonen 1+1 ja Kotilainen yhden maalin.