Suomi-sarjassa sittenkin vielä Jyväskylän derby – D-Kiekko ja Riemu ratkaisevat tänään playoff-paikan villi kortti -kierroksella

Jääkiekon Suomi-sarjassa saatiin kuin saatiinkin tälle kaudelle vielä yksi Jyväskylän paikallisottelu. D-Kiekko ja Liikunnan Riemu kohtaavat tänä iltana niin sanotussa villi kortti -kierroksen ottelussa. Panoksena on pääsy Suomi-sarjan varsinaisiin pudotuspeleihin ja puolivälieriin.



– Paras vaihtoehto. Saadaan hyvä syke, tuumii D-Kiekon päävalmentaja Jari Tapper ylimääräisesti paikalliskohtaamisesta.



– Hyvillä mielin. Saadaan näin hieno peli vielä tähän kauteen, komppaa Riemun päävalmentaja Simo Luukkainen.



Rautalangasta kääntäen Riemu ja D-Kiekko päätyivät tämän illan mittelöön seuraavasti. Tammikuussa Suomi-sarjan joukkueet jakautuivat ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Runkosarjassa paremmin sijoittunut D-Kiekko pääsi ylempään jatkosarjaan, mutta jäi siinä viimeiseksi eli sijalle seitsemän. Riemu taas jäi runkosarjan jälkeen alempaan jatkosarjaan, mutta osoittautui siinä kastissa parhaimmaksi joukkueeksi. Näin joukkueet etenivät villi kortti -kierrokselle, sillä siinä kohtaavat ylemmän jatkosarjan heikoin ja alemman jatkosarjan paras joukkue.

Vastakkainen tuloskunto

Vaikka D-Kiekko hävisi ylemmässä jatkosarjassa pelaamistaan seitsemästä ottelusta kuusi, ei se mikään heittopussi todellakaan ollut. Kuudesta tappio-ottelusta kolme oli vielä varsinaisen peliajan jälkeen tasan.



– Kyllähän jatkosarjassa pelattiin selvästi parempaa kiekkoa kuin runkosarjassa. Kärkijoukkueita vastaan pienten virheiden minimointi on oleellista. Siinä me ei ihan täysin onnistuttu, eikä sitten pystytty edes jatkoajalle edenneitä otteluita kääntämään voitoksi. Hyvin oltiin kuitenkin pelillisesti mukana, Jari Tapper analysoi.



Riemu taasen voitti alemmassa jatkosarjassa pelaamistaan kahdeksasta ottelusta seitsemän.



– Ollaan pelattu oikeastaan joulukuusta asti hyvin. Onneksi ollaan myös saatu tulosta aikaiseksi. Hienoa, että tällainen palkinto tehdystä työstä, Luukkainen iloitsee villi kortti -kierrokselle pääsyä.

Erilaiset, mielenkiintoiset lähtökohdat

Joukkueet lähtevät illan otteluun kovin erilaisista lähtökohdista. D-Kiekko on viimeisen kuukauden aikana voittanut vain kerran. Toisaalta joukkue on päässyt pelaamaan kovia ja kehittäviä otteluita, kun vastassa olivat runkosarjan kuusi parasta joukkuetta.



Riemu taas on viimeisen kuukauden aikana edennyt voitosta voittoon, joten itseluottamus lienee kunnossa. Toisaalta Riemun vastustajat ovat olleet sarjan heikomman tason joukkueita, joista monella mitään panosta ei enää ollut.



– Jos saadaan pidettyä pelin tempo koko ajan korkealla, silloin etu voi olla meillä, koska ollaan kovempia otteluita ylemmässä jatkosarjassa pelattu. Paikallispeleissä voi kuitenkin sattua mitä vain, D-Kiekon Tapper pohtii.



– No, aika näyttää, mistä on etua. Nämä ovat eri pelejä, hymähtää Luukkainen.



Runkosarjassa jyväskyläläisjoukkueet kohtasivat kahdesti. Syksyllä D-Kiekko voitti 1-3, kun taas tammikuun alussa Riemu oli parempi lukemin 3-4. Tämän illan derbyyn D-Kiekko pääsee ehjällä kokoonpanolla, ja myös Riemua vaivanneet loukkaantumiset ovat helpottamaan päin. Tosin Riemu on menettänyt kaksi tärkeää pelimiestä, kun Emppu Pulliainen ja Jani Ollitervo siirtyivät pelaamaan loppukaudeksi Mestistä KeuPan riveihin.



Jos Riemu tänään voittaa ja selviää puolivälieriin, on se Riemulle seurahistorian ensimmäinen playoff-paikka Suomi-sarjan tasolla. D-Kiekolle playoff-paikka olisi ensimmäinen seuran nykyisellä Suomi-sarjan visiitillä, joka alkoi kaudella 2015-2016.



Jääkiekon Suomi-sarjassa villi kortti -kierros: D-Kiekko – Liikunnan Riemu pelataan Jyväskylän LähiTapiola Areenassa keskiviikkona 27. helmikuuta klo 19:00.