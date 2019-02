Suomi taipui jääpallossa MM-pronssiotteluun – kohtaa huomenna Ruotsin tai Kazakstanin

Suomi pelaa pronssimitalista jääpallon MM-kisoissa Ruotsin Vänersborgissa. Perjantain välierässä Suomi hävisi lajin mahtimaa Venäjälle maalein 2–6. Suomi pysyi itänaapurinsa perässä vielä avausjaksolla, joka päättyi 2–2. Toisella puoliajalla Venäjä kuitenkin latoi neljä osumaa ja eteni finaaliin.

Suomi siirtyi Venäjää vastaan 1–0-johtoon Markus Kumpuojan maalilla. Sinivalkoiset pääsivät vielä avausjakson aikana Jimi Heinosen maalilla tasoihin 2–2.

– Tänään teimme niistä harvoista paikoista maalit. Olisi vaatinut, että onnistumme myös kulmalyönneistä. Tiukoissa peleissä kaiken pitäisi onnistua, Suomen valmennuskaksikko Antti Parviainen ja Ari Holopainen kertoivat tiedotteessa.

– Nuoren joukkueen materiaali ja rutiini ei vielä aivan riitä koviin kansainvälisiin peleihin, mutta hyvin menemme eteenpäin ja tämän joukkueen parhaat vuodet ovat vasta edessä, Holopainen jatkoi.

Pronssiottelu on Suomelle tuttu osoite lajissa. Himmeimmän lätkän kanssa on lähdetty kisoista kotiin kaikkiaan 21 kertaa. Maailmanmestaruutta Suomi on juhlinut kertaalleen, vuonna 2004.

Suomen vastustaja pronssipeliin tulee toisesta välierästä Ruotsi–Kazakstan. Ottelu on vielä käynnissä.