Suomi tukkimaan ja tukahduttamaan Zenican iltaan – Bosnia-Hertsegovinalle kelpaa vain voitto

Suomen jalkapallomaajoukkueen estejuoksu kohti ikuista unelmaa eli arvoturnauspaikkaa kääntyy viimeisiin kaarteisiinsa, kun EM-karsintojen kaksi viimeistä kahden pelin koitosta koittavat. Noista neljästä pelistä ensimmäinen otellaan lauantai-iltana Zenicassa, jonka 13 000 paikan stadionille saapuu äkäinen, karsintansa alisuorittanut ja Suomelle kesän alussa hävinnyt Bosnia-Hertsegovina.

Este on iso, sen suomalaisvieraat tietävät. Bosnia ei ole hävinnyt 17 viimeisimmästä kotipelistään kuin yhden, ja senkin kovan taistelun jälkeen Belgialle 3–4. Pääkaupunki Sarajevon ohella maajoukkueen käyttämässä Zenicassa ja sen Bilino Polje -stadionilla joukkue on hävinnyt viimeksi yli viisi vuotta sitten.

– Kotipelien tuoma lisäbuusti on aika kova, päävalmentaja Markku Kanerva myöntää.

– Mutta itse kääntäisin sen tietyllä tavalla eduksi: jos saamme pidettyä peli kontrollissa, pidettyä ne pois maalipaikoilta, tai järkytettyä niitä vaikkapa maalilla, saattaa se yleisön kannustus kääntyä heille paineeksi. Ja silloin vaarana heille on, että peli alkaa hajoamaan.

Bosnialle peli on, jos mahdollista, jopa tärkeämpi kuin vierailleen. Vain voitto kelpaa, ja sen myötä odotettavissa on näyttämisen halua heti alusta alkaen puhkuva yritys viedä Suomelta luulot pois. Tuon tukahduttaminen on suomalaismielissä päällimmäisenä, kuten "vastustajan pelin hajoamista" havitteleva Kanervakin tietää.

Se ketkä sen tekevät, on Kanervalla tiedossa. Avauksesta ei mies tietenkään ottelun aattona hiiskunut, totesi vain turvallisesti sen, kuinka vatsataudin takia reissulta kotiin jäänyt Lassi Lappalainen "oli yksi vaihtoehdoista". Ja tietenkin senkin, kuinka "joka paikalle löytyy vaihtoehtoja".

Numeroleikkiä

Arvailuun ja lopulta nähtäväksi jää sekin, millä systeemillä Huuhkajat lauantaina peliin liihottelevat. Onko etukäteen altavastaajana peliin lähtevällä Suomella karsinnan toistaiseksi ainoat tappiot tuoneissa Italia-peleissä käytetty kolmen topparin (ja viiden puolustajan) ryhmitys? Vaiko voittoja tuonut "takuuvarma" 4–4–2? Kapteeni Tim Sparvilla on asiasta oma näkemyksensä.

– Ei se automaattisesti tarkoita, että jos on viisi puolustajaa, puolustus paranee. 4–4–2:ssa ollaan oltu hyviä, ja olen aika varma, että samalla systeemillä pelataan Bosniaa vastaan, Sparv sanoo.

Kanerva puolestaan toteaa, että jos viime kuun Italia-peli olisikin päättynyt 1–1, olisi formaatiota pidetty "nappivalintana". Ja joka tapauksessa hän tekee päävalmentajana päätöksen, "koska uskoo siihen".

– Kukaan ei voi sanoa miten olisi käynyt, jos olisimme vetäneet 4–4–2:lla. Nämä on näitä spekulaatioita. Ja sitä olen pelaajille aina sanonut, että meidän on nyt ja aina oltava mukautumiskykyisiä.

Mukautumista saattaa olla edessä lauantaina. Vaikka Bosnialta puuttuukin kärkitähti Edin Dzeko, on sillä kesäkuun kohtaamiseen verrattuna nyt pelissä pelintekijätaiturinsa Miralem Pjanic. Mies, joka löytää paikkoja syötöillään välillä musertavan tehokkaasti.

– Ja jos Bosnia aiheuttaa ongelmia pyörimällä linjojen välissä liikaa ja alivoimalla puolustetaan viimeistä linjaa, täytyyhän meidän siihen jollain tavalla reagoida. Joka tapauksessa asioihin pitää pystyä varautumaan, eikä vain luottaa, että kyllä tämä toimii, kyllä tämä toimii. Vaikka ollaan kusessa koko ajan, Kanerva puhkuu pistäen (enemmänkin demonstratiivisesti) nyrkkiä pöytään.

– Liikaa en tarttuisi tähän (formaatio)numeroleikkiin, se tilanne ja se, miten vastustaja pelaa, määrää sen hyvin pitkälle.

Iso koneellinen suomalaisfaneja paikalle

Jalkapallomaajoukkueen perässä Bosnia-Hertsegovinaan saapui perjantaina iso koneellinen suomalaisia faneja. Kaikkiaan Zenicassa lauantaina pelattavassa EM-karsinnassa nähtäneen ja kuultaneen jopa tuhatta Huuhkaja-fania.

Joukossa ei ole epäselvyyttä siitä, yltääkö Suomi voittoon lauantaina. Tai siitäkään, joko vihdoin on lopputurnauksen aika Suomen miesjalkapallossa. STT:n kyseltyä asiasta parilta jalkapalloihmiseltä on vastaus yhtä selvä.

– Kyllä se nyt tulee tapahtumaan. Meillä on niin hyvä joukkue, ja Rive (päävalmentaja Markku Kanerva) ja kumppanit ovat tehneet niin hyvää työtä. Mikään ei voi tätä enää estää, maajoukkueen ex-luotsi ja takavuosien menestysvalmentaja Antti Muurinen paaluttaa.

– Joukkueessa on niin hyvä vire ja työmoraali, se on joukkue isolla jiillä. Meillä on tältä vuodelta jo jääkiekosta esimerkkiä siitä, mihin tuolla pystyy. Yhtenäinen ja vahva joukkue, joka pystyy voittamaan kenet tahansa, ainakin Bosnian ja Kreikan vieraissakin.

Okei. Vaan onko politiikankin puolella vastaus selvä eikä millään lailla kaarteleva?

– Kyllä (pääsee kisoihin). Suomen todennäköisyys päästä kisoihin karsintalohkon kakkosena on 80 prosentin luokkaa. Lisäksi vielä on varapatruunana Kansojen liiga, toteaa kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.).

– Suomelle todennäköisesti riittää kisapaikkaan kotivoitot Armeniasta ja Liechtensteinista. Varmaa se on jos lisäksi otetaan piste Bosniasta tai Kreikasta.

– Suomen peli on ollut läpi karsintojen hyvin organisoitua, joten kotipeleissä Suomi on selkeä suosikki. Suomen ryhmityksellä pisteiden ottaminen myös vieraspeleissä pitäisi olla todennäköistä.