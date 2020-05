Suosittu jalkapallosivusto paljasti eniten klikatut pelaajat – Ronaldo ja Messi jäivät sijoille 2 ja 3

Saksalainen tilastoihin ja pelaajasiirtoihin erikoistunut jalkapallosivusto Transfermarkt julkisti 20 pelaajaa, joita on sivustolla klikattu eniten tänä vuonna. Mielenkiintoisinta asiassa on se, että globaalin jalkapallotaivaan kirkkaimmat tähdet eli Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi ovat rankingissa vasta sijoilla 2 ja 3.

Megatähtien edelle klikkauksissa on noussut heinäkuussa teini-iän taakseen jättävä hyökkääjä. Syksyllä kansainväliseen tietoisuuteen toden teolla singahtanut ja talvella saksalaisseura Borussia Dortmundiin siirtynyt ja maali-iloitteluaan Bundesliigassakin jatkanut norjalainen Erling Braut Haaland on Transfermarktin listalla kärjessä.

Dortmundin on kerrottu saaneen Haalandin itävaltalaisseura Salzburgista ulosostohinnalla eli vain 20 miljoonalla eurolla. Nyt nuorukaisen markkinahinta on Transfermarktin mukaan 72 miljoonaa. Ronaldon hintalappu on sivuston arvioissa 60 miljoonassa, Messi on vielä Haalandia edellä 112 miljoonassa.

Transfermarktin klikatuimpien pelaajien kymmenen kärki: 1) Erling Braut Haaland, Norja (Borussia Dortmund), 2) Cristiano Ronaldo, Portugali (Juventus), 3) Lionel Messi, Argentiina (Barcelona), 4) Kylian Mbappe, Ranska (Paris Saint-Germain), 5) Neymar, Brasilia (Paris Saint-Germain), 6) Zlatan Ibrahimovic, Ruotsi (AC Milan), 7) Jadon Sancho, Englanti (Borussia Dortmund), 8) Bruno Fernandes, Portugali (Manchester United), 9) Christian Eriksen, Tanska (Inter), 10) Alexander Sörloth, Norja (Trabzonspor).