Super Bowlissa sukupolvien taisto – Patriots-legenda ennätysjahtiin

Maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Atlantassa oteltava amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelu eli Super Bowl tuo miljoonille ja taas miljoonille katselijoilleen maukkaan sukupolvien taiston. Liigan kestomenestyjä New England Patriotsin pelinrakentaja Tom Brady, 41, saa odotetussa yhteenotossa vastaansa Los Angeles Ramsin nuorekkaan ryhmän, johtajanaan 24-vuotias pelinpyörittäjä Jared Goff.

Patriots on voittanut tällä vuosituhannella viisi Super Bowlia, kaikki Bradyn johdolla. Kuuteen mestaruuteen ei ole yksikään pelaaja vielä yltänyt. Ja jos Brady sen tekee, hänestä tulee samalla kaikkien aikojen vanhin pelinrakentajana mestaruuteen yltänyt.

– Kaiken kokemani jälkeen kiität jokaisesta päivästä, ennätyksellisen yhdeksännen Super Bowlinsa pelaava Brady kuittaa uskomattoman pitkän menestyksensä.

Goff oli seitsemän vuotta vanha, kun Brady pelasi ja voitti ensimmäisen Super Bowlinsa talvella 2002.

– Patriots on tietysti pelannut läjän isoja pelejä. Mutta me olimme kokemattomia (välierässä) New Orleansia vastaan, ja selvitimme sen, Goff näpäyttää epäilijöitä.

Sukupolvet kohtaavat myös valmennuspuolella. New Englandin viiden mestaruuden päävalmentaja Bill Belichick on 66-vuotiaana tuplasti Rams-luotsi Sean McVayn ikäinen. Ja jos nuorempi vie voiton, McVaysta tulee kaikkien aikojen nuorin Super Bowlin voittava päävalmentaja.

Vedonlyöntitoimistot luottavat kokemukseen, sillä Patriots on ennakkokaavailuissa suosikki. Se ei kuitenkaan haitannut amerikkalaisen urheiluvedonlyönnin viime aikojen ihmemiestä, anonyymiytensä pitävää "Vedonlyöjä X"-lempinimellä tunnettua miestä. ESPN kertoi, että "X" laittoi loppuviikon aikana yhteensä lähes neljä miljoonaa dollaria kolmeen eri vetoon, Ramsin puolesta.

"X" voitti vuosi sitten 25 miljoonaa nettotaalaa, kun altavastaaja Philadelphia Eagles kukisti Patriotsin Super Bowlissa. Nyt kyseinen mies ja miljoonat ja taas miljoonat muut jännittävät historian 53. Super Bowlia, joka alkaa kello 1.30 Suomen aikaa.