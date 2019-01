Superlupaus Otto Virtasen huima joulukuu päättyi unelmatreeneihin, nyt edessä on uran suuntaa määrittävä vuosi

Uneliaassa Traralgonin pikkukaupungissa Victorian osavaltiossa Australiassa kilpailee poika, josta jotkut odottavat yhtä suomalaisen urheilun 2020-luvun supertähdistä. Otto Virtanen, 17, lätkii tennispalloa 30 asteen helteessä Australian kesäauringon porottaessa pilvettömältä taivaalta.

Tasainen ottelu yhdysvaltalaisvastustajaa vastaan päättyy niukkaan tappioon, ja Traralgonin junioriturnaus on Virtaselta kaksinpelin osalta ohi. Se ei tunnu häntä suuremmin haittaavan, saapahan hieman palautua ennen kuin Australian avointen poikien turnaus pyörähtää loppuviikosta käyntiin Melbournessa, parin tunnin ajomatkan päässä Traralgonista länteen.

– Hyvillä fiiliksillä olen, saatiin pari voittoa alle ja yksi tiukka tappio. Nyt tietää vähän miten nämä olosuhteet vaikuttavat, tiedän että pystyn pelaamaan pitkän pelin eikä tunnu pahalta, Virtanen kertoo STT:lle.

Treenikaverina maailman ykkönen

Virtasta pidetään superlupauksena, jolla on eväät mennä tennismaailmassa pitkälle. Hän vahvisti asemaansa yhtenä lupaavimmista nuorista pelaajista voittamalla joulukuun alussa Floridassa Orange Bowl -turnauksen, jota pidetään juniorien epävirallisena MM-turnauksena.

Virtanen kuvailee voiton ratkeamista parhaaksi hetkekseen tenniskentällä. Toinen kohokohta seurasi muutamaa viikkoa myöhemmin, kun hän pääsi treenaamaan Abu Dhabissa maailmanlistan ykkösen Novak Djokovicin kanssa useamman tunnin ajan.

– Se oli hienoin hetki tenniskentällä treeneissä. Oli hieno fiilis koko treenin ajan, Virtanen muistelee.

Harjoitustuokio serbitähden kanssa järjestyi IMG-manageritoimiston kautta. Virtanen on ollut managerijätin riveissä muutaman kuukauden ajan.

Ei paineita

Uranäkymistä puhuttaessa Virtanen haluaa erottaa unelmat tavoitteista. Unelmia ovat Grand slam -voitto ja maailmanlistan ykköspaikka, mutta ne eivät ole päällimmäisinä mielessä.

– Tavoite on, että pystyisi tekemään ammattilaisuran ja olemaan pysyvästi siellä isoissa kisoissa. Mikään ei ole ikinä itsestäänselvyys, Virtanen sanoo.

Virtanen kokee omaavansa hyvät kilpailuhermot. Hän ei myöskään ota paineita siitä, että odotukset Suomen tennispiireissä ovat jo korkealla.

– Kyllä sen nyt tietää että vielä on pitkä matka, junioripelit on junioripelejä ja sitten vasta siirrytään eteenpäin. Esimerkiksi Jarkolta (Nieminen) tulee paljon hyviä neuvoja, tietää etteivät puheet vaikuta paljoa.

Miesten kisoja tiedossa

Lyhyen tähtäimen tavoitteet ovat selvät. Virtanen pyrkii tänä vuonna pysymään junioreiden rankingissa terävimmässä kärjessä ja käy välillä kokeilemassa tasoa yksittäisissä miesten kisoissa.

– Toivottavasti heti ensi vuonna pääsee pysyvästi sinne miesten karkeloihin, ettei tarvitse enää haastajakisoihin mennä.

Miesten puolella Virtanen pelaa alkuvuodesta todennäköisesti ITF Futures -kiertueen turnauksia Britanniassa, ja maaliskuussa hän on mukana Miamin ATP Masters -turnauksen karsinnoissa villillä kortilla.

– Se on aika iso juttu, siellä on pääsarjassa varmaan Federerit ja Djokovicit.

Pelillisesti tavoitteena on kehittää koko pakettia, sillä 17-vuotias pelaaja on väkisinkin monessa suhteessa raakile. Kolmevuotiaasta asti tennistä pelanneen Virtasen vahvuuksina on pidetty kämmenlyöntiä ja syöttöä.

– Mutta totta kai kämmentä ja syöttöä voi vieläkin kehittää, eivät ne voi ikinä olla liian hyvät. Rysty on omasta mielestä kehittynyt paljon tänä vuonna, jatketaan samaa rataa.