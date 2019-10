Supertähti LeBron James arvostelee NBA-pomoa varomattomista Hongkong-kommenteista

Koripalloliiga NBA:n supertähti LeBron James arvostelee Houston Rocketsin toimitusjohtajaa Daryl Moreytä, joka toissa viikon tviittauksellaan herätti suuttumusta Kiinan sosiaalisen median alustoilla.

NBA-seura Rocketsin GM Morey ilmaisi tviitissään tukensa Hongkongin mielenosoituksille. Hän poisti julkaisunsa myöhemmin.

Kiinassa Moreyn Hongkong-kanta tuomittiin voimakkaasti. Kannanoton pelätään murentavan NBA:n asemaa Kiinassa, jonka markkinoille koripallon huippusarja suuntaa.

– Meillä on ilmaisunvapaus, mutta sillä on kääntöpuolensa. Monet ihmiset voivat joutua kärsimään ei vain taloudellisesti, vaan jopa ruumiillisesti. Siksi on oltava tarkkana, mitä Twitteriin laskee. Morey ei ollut tilanteen tasalla, Los Angeles Lakersin James sanoi.

Koripalloilun NBA-kausi alkaa 23. lokakuuta.