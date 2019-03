Supertähti Peter Kotilainen jatkaa Happeessa kaksi vuotta: "Miksi lähtisin, kun täällä on hyvä olla?"

Happeen kannattajat saivat iloisia uutisia juuri parahiksi kuuman pudotuspelikevään alkaessa: joukkueen suurin tähti Peter Kotilainen jatkaa hirvipaidassa kahden vuoden mittaisella sopimuksella.

24-vuotias Kotilainen valittiin vastikään viime vuoden parhaaksi hyökkääjäksi maailmassa. Ottajia tehohyökkääjälle olisi ollut muuallakin, mutta Kotilainen sanoo, ettei nähnyt järkeväksi lähteä vain lähtemisen takia.

– Aloin pohtia kokonaisuutta, ja tulin siihen tulokseen, että vielä ei ole ajankohtaista lähteä mihinkään. Olen nähnyt monta esimerkkiä, että lähdetään ulkomaille paremman palkan ja sen takia, että näkisi ja kokisi jotakin uutta. Usein ajatellaan, että samalla menee eteenpäin ja kehittyy pelaajana. Mutta esimerkiksi monelle Ruotsiin lähteneelle siitä ei ole seurannut uralle mitään hyvää, Kotilainen pohtii.

Hän itse oli vuosi sitten lähdössä Ruotsin Kalmarsundiin, mutta ruotsalaisseura perääntyi jo tehdystä sopimuksesta.

– Silloin oli vahva halu lähteä, mutten ollut kuitenkaan miettinyt loppuun asti, mitä touhu siellä olisi. Nyt tulin siihen tulokseen, että jääminen kotiin kahdeksi vuodeksi on kokonaisuutena paras ratkaisu. Täällä on hyvä olla, ja minulla on hemmetin iso rooli huippujoukkueessa. Nyt haluan tähdätä kaiken kahden vuoden päästä odottaviin MM-kotikisoihin. Se onnistuu parhaiten tutussa ympäristössä, Kotilainen kertoo.

Kotilaisen mukaan Happeen tarjoamassa sopimuksessa häntä houkutteli sekin, että hän pystyy halutessaan keskittymään täysipainoisesti salibandyyn.

– Tätä varten on saatu tukea yhteistyökumppaneilta, mutta kerrotaan niistä lisää myöhemmin, Kotilainen sanoi.

Kotilainen kertoi taannoin Helsingin Sanomien laajassa haastattelussa siviilielämänsä vaikeuksista, jotka juontavat miehen rahapeliriippuvuuteen. Siksi tulee mieleen kysyä, onko hänelle hyväksi, että valtaosa elämän sisällöstä on salibandyä.

Kotilainen ymmärtää kysymyksen hyvin.

– Sopimus mahdollistaa sen, että muuta ei tarvitsisi tehdä. Mutta itselläni on halu kehitellä elämääni muutakin sisältöä, että olisi muutakin kuin treenaamista ja kämpillä olemista. Kesän aikana yritän miettiä, millä täyttäisin muuta elämääni, Kotilainen kertoo.

Pahimmassa henkisessä aallonpohjassa Kotilainen oli joulukuussa 2016 voitetun maailmanmestaruuden jälkeen.

– Silloin tuli aivan valtava tyhjiö, kun olin saavuttanut sen, mistä olin aina unelmoinut. Siinä henkisessä tilassa, jossa silloin tulin MM-kisoista, olisin tarvinnut varmaan kahden kuukauden loman jossain Meksikossa, että olisin päässyt karkuun kaikkea sitä hälyä. En pystynyt ottamaan arkea vastaan, Kotilainen kertoo nyt.

Tavallaan oli paradoksi, että ongelmat kasaantuivat, kun elämässä oli jopa liikaa sisältöä.

– Silloin pelit jatkuivat heti, oli työ päiväkodissa, ja samaan aikaan viimeistelin lastenohjaajan tutkintoa. Siinä oli liikaa kuormaa mulle, ja pää ei kestänyt; jaksamiseni ei vain riittänyt. Tavallaan kävi niin, etten saanut mitään asiaa hoidettua kunnolla. Ja sitten tuli kuvioihin vähän kaikenlaista, millä yritin täyttää sitä henkistä tyhjää oloa, hän kertoo.

– Nyt olen tarttunut konkreettisesti asioihin, etten lähtisi valumaan sinne samaan kuin kaksi vuotta sitten. Henkisen puolen asioita työstetään päivittäin, että saataisiin asiat menemään oikeaan suuntaan ja pystyisin entistä paremmin asettamaan fokuksen urheilijan uraan. Uskon, että kun perusasiat saadaan paremmalle tolalle, moni muukin asia tulee sitä kautta automaattisesti kuntoon, Kotilainen sanoo.

Tällä kaudella Kotilainen on ollut kokonaisvaltaisesti paras Peter Kotilainen, joka tähän mennessä on nähty – myös riemukkaan MM-kullan jälkeen. Tästä kielivät Salibandyliigan runkosarjan pistepörssin voitto ja valinta maailman parhaaksi hyökkääjäksi.

– No joo, näkisin, että olen pelannut parasta peliäni. Tämä on ollut tähän mennessä aika hyvä kausi, hän sanoo vaatimattomasti.

Niin, tähän mennessä. Suomen mestaruus Kotilaiselta vielä puuttuu, ja sen metsästäminen alkaa toden teolla torstaina käynnistyvissä pudotuspeleissä. Happee kohtaa puolivälierissä Espoo Oilersin, joka oli runkosarjassa hirvipaidoille hankala vastus.

Lokakuussa Paviljongilla Happee voitti 8–6 oltuaan kahden erän jälkeen tappiolla 2–6. Tammikuussa Espoossa Oilers takoi taululle lukemat 12–7.

– Oilersilla on tosi nopeajalkaisia nuoria pelaajia. Lähdimme molemmissa peleissä ihan turhaan juoksemaan heidän perässään, eli pelasimme juuri niin kuin he halusivat. He pääsivät horjuttamaan meitä omilla parhailla aseillaan.

Onko pudotuspeleissä luvassa yhtä värikkäitä kohtaamisia?

– Toivottavasti ei! Pudotuspeleissä voi olla vähän nihkeämpi lähteä neljän maalin takaa viimeiseen erään. Ihan sellaista hurlumheitä ei liene luvassa, mutta varmasti peleissä tapahtuu paljon. Olemme puhuneet, että nyt meidän pitää olla fiksumpia emmekä saa lähteä juoksukilpailuun. Ei sillä väliä, jos he kirmaavat laidoilla, kunhan emme päästä heitä ytimeen iskemään helppoja maaleja, Kotilainen suunnittelee.