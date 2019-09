Ilveksen seurajohto uskoo, että Jouko Myrrä on oikea mies palauttamaan perinneseuran alakulosta voittojen tielle. Tamperelaisseura palkkasi Myrrän uudeksi päävalmentajakseen sopimuksella, joka ulottuu kauden 2020–2021 loppuun.

Päätös tiesi meritoituneen Karri Kiven lähtöä Ilveksen päävalmentajan pestiltä.

Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela perusteli ratkaisua pelillisillä asioilla, sillä joukkue on sarjajumbona. Ilves on voittanut vain yhden seitsemästä pelaamastaan ottelusta.

– Ääriratkaisu. Päävalmentajalla on tietyt oikeudet ja vastuut. Urheilullinen menestyksemme ja ennen kaikkea pelaamisemme eivät ole sillä tasolla, että olisimme voineet jatkaa näin, Koskela sanoi STT:lle.

Myrrä hyppää pestiinsä apuvalmentajan paikalta.

– Hän on ollut meille koko ajan ykkösvaihtoehto jatkamaan Kiven työtä tulevaisuudessa. Halusimme osoittaa hänelle välittömästi luottamuksen ja että on tuki takana, Koskela sanoi viitaten siihen, ettei Myrrän kanssa tehty pätkäsopimusta.

Kivi saa myös kehuja

Myrrä on työskennellyt Ilveksen liigajoukkueen valmennusryhmässä kaudesta 2016–2017. Sitä ennen hän toimi päävalmentajana Ilveksen C-nuorissa ja A-nuorissa. Ilveksen A-nuoret hän luotsasi Suomen mestaruuteen kaudella 2015–2016.

Koskelalta heruu kehuja Kivelle, vaikka pesti päättyi potkuihin. Kivi valmensi Ilvestä kaudesta 2016–2017.

– Helvetin vaikea ratkaisu tämä on kaikin puolin. Nyt haluamme suunnata katseen eteenpäin. Meillä on kova arvostus Karri Kiveä kohtaan. Hän on tehnyt kolmen ja puolen vuoden aikana täällä erinomaisesti tiettyjä asioita ja toiminut vaikeassa tilanteessa, Koskela sanoi.

Monissa arvioissa Ilveksen menestysmahdollisuuksiin on uskottu, mutta alkukausi on kulkenut mollisävelin. Kontrasti toiseen tamperelaisjoukkueeseen on suuri, sillä Tappara porskuttaa vakuuttavasti sarjan kärjessä.

Ilves pelaa seuraavaksi keskiviikkona, jolloin se kohtaa vieraissa Pelicansin.