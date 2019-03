Suursuosikit Indyana Jones ja Nothing Else säväyttivät Killerillä

Kilpailu-uriensa alussa olevat lämminveriset esiintyivät Killerin raveissa vakuuttavasti. Pohjanmaalta saapunut Indyana Jones voitti toisenkin starttinsa ja jämsäläisomistuksessa oleva Nothing Else otti neljännen kerran peräkkäin ykkösrahat. Molemmat olivat suursuosikkeja.

Tamperelaisen Joni-Petteri Irrin valmennusvastuulla olevan Nothing Elsen omistaja on Jouni Koittola, joka oli mukana vuodesta 2009 alkaen kolme kertaa peräkkäin ravikuningattaren tittelin napanneen I.P.Vipotiinan kimpassa.

– Aina ykkösten jälkeen jännittää entistä enemmän, Koittola myönsi.

Nothing Elsen emä on Ballerina Luxx. Se oli aikoinaan Seinäjoella paras kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa ja nappasi 20 000 euroa. Hannu Torvinen ajoi silloin ensimmäisen suurkilpailuvoittonsa ja on ohjastanut myös Nothing Elsen kaikki voitot.

– Hevonen on oikein kiva ja kehityskelpoinen. Tuntuu, että se oppii koko ajan uutta. Sillä oli nyt loppuun hyvä tsemppi ja lähti omasta halustaan iskemään.

Indyana Jones jäi juoksun aikana toiselle radalle pussiin ja putosi takajoukkoihin. Tilaa saatuaan ruuna esitti tosi näyttävän kirin. Päätössatasten vauhti oli hurjasti kovempaa kuin kärjelle kellotettu 15,5.

– Ruunalla on kurveissa jonkun verran vaikeuksia, joten se takelteli niissä mutta ei enää loppusuoralla yhtään. Välitykset ovat poikkeukselliset. Harvoin ovat ohjat maalissa näin tiukalla, Hannu Hietanen myhäili.

Jyväskyläläisen Armas Palmroosin valmentama Dust Collector vei nimiinsä kovimman sarjan. Se käänsi keulahevosen kupeelta lähdön edukseen. Seitsemänvuotias ravuri ostettiin loppuvuodesta nettihuutokaupan kautta.

– Odotin, että se voisi pärjätä eikä paikkakaan huolettanut, sillä tämä on Ruotsissa tehnyt tosi kovia juoksuja, Palmroos kommentoi.

Ravit jouduttiin perumaan viikko sitten kovaksi jäätyneen radan vuoksi, mutta nyt kavioura oli asiallinen.

– Rata on ihan okei. Pikkuisen rupeaa pinta jäätämään, mutta ei se mene liian kovaksi, Mika Forss kuvaili tapahtuman puolivälin jälkeen kahdeksan maissa.