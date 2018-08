Syksy herättää jalkapallomiesten EM-unelman – Lukas Hradecky on toipunut pelikuntoon

Uusi syksy ja uusi mahdollisuus. Näin voi tiivistää Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tunnelmat, kun Kansojen liiga pyörähtää ensi viikolla käyntiin.

– Mukava päästä pitkän tauon jälkeen tositoimiin. Tätä on odotettu, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi tiistaina julkistaessaan joukkueensa Unkari- ja Viro-kotipeleihin.

Kansojen liiga on Euroopan jalkapalloliiton Uefan uusi turnaus, jossa Suomi pelaa samassa lohkossa Unkarin, Kreikan ja Viron kanssa. Kansojen liigan pudotuspelien kautta on mahdollista lunastaa paikka seuraavaan EM-turnaukseen.

Suomi kohtaa Unkarin 8. syyskuuta Tampereella ja Viron 11. syyskuuta Turussa.

Ykkösnyrkkiään Kanerva ei saa kasaan, sillä muun muassa Alexander Ring, Fredrik Jensen ja Joel Pohjanpalo ovat loukkaantumisten takia sivussa.

Kasper Hämäläinen jää ryhmästä pois pienien vaivojen ja tulevan perheenlisäyksen takia. Sivussa on myös esimerkiksi Thomas Lam. Kanervan mukaan joukkuetta täydennetään vielä parilla pelaajalla.

Ykkösmaalivahti Lukas Hradecky on mukana, vaikka häneltä poistettiin kesällä leuasta kysta. Hradecky ei ollut seurajoukkueensa Bayer Leverkusenin liiga-avauksessa.

– Luke (Hradecky) on saanut Leverkusenilta peliluvan. Vaikka viime pelistä on aikaa, hän on kokenut maalivahti eikä hätkähdä tilannetta, Kanerva sanoi.

Eremenkon tilanne yhä auki

Yksi maajoukkuekeskusteluiden vakionimistä on Roman Eremenko, vaikkei häntä ole nähty Suomen paidassa syyskuun 2016 jälkeen.

Kahden vuoden pelikieltoa kärsivän Eremenkon mahdollinen maajoukkuejatko on edelleen auki. Kokaiinikärystä tullut panna päättyy 6. lokakuuta, eikä keskikenttämies ole kertonut, haluaako jatkaa maajoukkueuraansa.

– Juttelin Romanin kanssa tänään aamulla, ja olemme täysin samassa tilanteessa kuin aiemmin. Olemme sopineet, että hän ilmoittaa itse suunnitelmistaan ja ajatuksistaan maajoukkuetta kohtaan, Kanerva sanoi tiistaina.

Eremenko teki hiljattain sopimuksen Moskovan Spartakin kanssa, ja hänen pelikieltonsa päättyy ennen lokakuun Viro-vierasottelua ja Kreikka-kotikamppailua.

Kanerva arveli, että Eremenko olisi luultavasti aikaisintaan marraskuussa maajoukkuekentillä.

Kanerva sanoo toivoneensa, että Eremenko olisi jo kertonut suunnitelmistaan julkisesti.

– Tiedän ne suunnitelmat, mutta olemme sopineet Romanin kanssa, etten lähde avaamaan niitä. Kunnioitan sopimustamme, päävalmentaja totesi.

Unkarilla uusi luotsi

Unkari pelasi kaksi vuotta sitten EM-kisoissa, mutta Venäjän MM-turnauksesta se jäi rannalle. Unkarin maajoukkueessa on käynyt myllerrys, sillä italialainen Marco Rossi tuli kesäkuussa päävalmentajaksi.

– Unkari on laatujoukkue, jonka tulokset ovat olleet viime aikoina vähän sitä sun tätä, Kanerva tiivisti.