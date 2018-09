Tähen Toivomus paras Oulun Grand Prix'ssä – Keskisuomalaisten kaksoisvoitto ei aivan toteutunut

Tähen Toivomus vei suursuosikkina nimiinsä kylmäveristen Oulu Grand Prix'n. Hankasalmelaiseksi rekisteröidyn ravurin palkintotili kasvoi

10000 eurolla. Koko kauden tienestit muuttuivat samalla kuusinumeroisiksi.

- Starttejakaan ei ole kovin monta (15 kpl) tullut. Ajettaisiinko yksi vielä ja sitten ansaitulle tauolle, valmentaja Pauli Raivio kaavaili.

Tähen Toivomuksen kanssa ei lähdetty Lapissa järjestettyihin Kuninkuusraveihin. Ori on sitä vastoin vajaan kahden viikon välein nyt käynyt peräkkäin Rovaniemellä ja Oulussa. Pitkän kuljetusmatkan vuoksi Turussa ajettavaan Pohjoismaiden mestaruuteen ei enää ilmeisesti lähdetä.

- En tiedä, tarvitseeko hevosen olla ensi vuonna enää yhtään parempi. Jos pysyy tuommoisena, hyvä on.

- Viime vuodesta sen sijaan on tullut kovuutta. Siitä on tullut mies. On ihan eri hevonen kuin kuusivuotiaana. Luulen, että se on ensi vuonna ihan parhaimmillaan, Pauli Raivio arveli.

Tähen Toivomus eteni 2100 metrin ryhmässä alkumatkalla varsin odotetusti kärkeen. Sekään ei ollut yllätys, että Polara hakeutui rinnalle.

- Lähtiessä meinasi olla vaikeuksia. En muistanut, että auto lähtee täällä tosi hiljaa, joten hevonen heitteli hieman peitsille, Henri Bollström kertasi.

- En heti satsannut yhtään, sillä tiesin, että saamme keulat hieman myöhemminkin.

Tähen Toivomus irtosi ratkaisuvaiheessa selvästi parhaimmaksi.

Keskisuomalaisten kaksoisvoitto sen sijaan ei aivan toteutunut, sillä ensimmäisen kerran kyseisiin sarjoihin osallistunut Vaellus pudotti Polaran niukasti kolmanneksi.

- Polara ei ole ihan semmoisessa terässä. Vaikka se olisi parhaimmillaan, kyllä Tähen Toivomuksesta olisi paha ajaa ohi, Antti Tupamäki myönsi.

TOTO76 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 3 Cash No Limit: Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmentama ruuna piti kovavauhtisessa juoksussa toiset vaikeuksitta takanaan ja sivusi 2100 metrin ryhmässä neljävuotiaiden Suomen ennätystä. -Se kymmenys olisi ajettu helposti alle, sillä vauhtia olisi pystynyt huomattavasti kiristämään, Jorma Kontio vakuutteli. Eniten pelattu, 61,24 %. Rivin arvo 0,20 euroa.

Lähtö 2, nro 14 A.T.Veeti: Pääsi takamatkalta startanneena laskeutumaan puolen kierroksen jälkeen keulahevosen kupeelle, mikä oli toivepaikka.

-Olin valmistautunut, että ekalla ringillä joudumme tekemään enemmänkin töitä, Juha Länsimäki totesi. Seitsemänneksi pelatuin, 6,36 %. Rivin arvo 3,30 euroa.

Lähtö 3, nro 4 Ricocone: Käänsi johtaneen rinnalta kilpailun edukseen.

- Kuulostaa hullulta, mutta meillä oli vielä maalissa ihan täysi hevonen, Tommi Kylliäinen mainitsi. Toiseksi pelatuin, 16,63 %. Rivin arvo 15,30 euroa.

Lähtö 4, nro 2 Tähen Toivomus: Eteni ensimmäisen kaarteen jälkeen kärkeen. -Kaikki oli sen jälkeen helppoa, Henri Bollström vahvisti.

Eniten pelattu, 70,39 %. Rivin arvo 18,00 euroa.

Lähtö 5, nro 2 Bret Boko: Pystyi pitämään toiset takanaan. -Ulkoa tuli hevosia kovaa. Tuntui, että saatoimme silti olla vähän edellä, Ari Moilanen kertasi. Toiseksi pelatuin, 19,31 %. Rivin arvo 47,90 euroa.

Lähtö 6, nro 9 Landen Paukku: Kiersi neljävuotiaiden suomenhevosten Oulu Expressissä etusuoralla johtaneen kupeelle kolmannesta parista ulkoa ja irtosi lopussa ylivoimaiseen voittoon. -Antille (Ojanperä) sanoin takasuoralla, että ajetaan hiljempaa, sillä ei sieltä enää muita tule, Jani Suonperä viittasi 20,5-vauhtiseen kolmanteen puolikkaaseen. Eniten pelattu, 30,39 %. Rivin arvo 58,00 euroa.

Lähtö 7, nro 2 Graceful Swap: Hallitsi kolmevuotiaiden lämminveristen Expressissä tapahtumia piikkipaikalta. -Luotto oli kova. Hevonen vastailikin tarpeen mukaan, Ari Moilanen tiivisti. Kohteiden pelatuin,

81,06 %. Rivin arvo 62,70 euroa.