Tähtitamma Juliette Lax ravasi Nordic Queeniksi Härmässä

Kouvolalaisen Jussi Suomisen valmentama tähtitamma Juliette Lax voitti Härmän Powerparkin raviradan Nordic Queen -kilpailun juhannusaattona.

Antti Teivaisen ohjastama Juliette Lax lähti tammalähdössä matkaan takarivin lähtöpaikalta, mutta pääsi hyvin matkaan ja eteni heti kärkiporukkaan. Juliette Lax jäi lopulta haastavalle juoksupaikalle johtohevosen rinnalle.

Tällä kaudella yhtä vaille kaikki kisansa voittanut Juliette Lax otteli vaikeasta juoksupaikastaan huolimatta oikein varmaan 15 000 euron arvoiseen ykköstilaan.

Juliette Tallin omistaman ja Stall Laxin kasvattaman Juliette Laxin voittotulos 1 609 metrin matkalla oli 23,2a.

– Hyvin tamma veti loppuun asti ja taisteli. Sata metriä ennen maalia tuntui, että keula-asema pystytään pitämään, Antti Teivainen kertoi.

Kaivattu avausvoitto

Nordic King-Heat -lähdössä kisattiin kylmäveristen kesken, jotka eivät päässeet mukaan viikonlopun pääkilpailu Nordic Kingiin. Voitosta nähtiin äärimmäisen tiukka ja jännittävä voittotaisto Mika Forssin ohjastaman Vixenin ja Kimmo Taipaleen suojatin Välkyn Tuiskun välillä. Ulkoa kirinyt Välkyn Tuisku pääsi aivan Vixenin rinnalle, mutta tämä piti otteen maalipaalulle asti.

Markus Porokan valmentama Vixen oli esiintynyt tänä vuonna useassa kilpailussaan väkivahvasti, muttei ollut saanut vielä kirkkainta palkintoa. Mika Forss osasi odottaa ajokiltaan hyvää panosta nyt jo ennakkoon.

– Hevonen on jäätävässä kunnossa, mutta sillä on omat juttunsa. Se ei osaa aina painetilaansa käsitellä, jolloin tulee laukkoja, mutta kunto sillä on rautaa, Mika Forss kehui.

Viisivuotiaiden kylmäveristen lähdössä 5 000 euron ykköspalkinto meni ruotsalaisvieraalle, kun Björn Karlssonin suojatti Backegubben voitti koko matkan johdon jälkeen niukasti ennen Vixeliä ja Tapio Perttusta.

Toto65-pelin osalähdöissä voittoihin pystyivät myös Cousin Evert, Feeling Dream ja Lakan Leija. Täysosumalla lunasti 59,16 euroa, viidellä oikein sai 2,74 e.