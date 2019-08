Tällä miehellä on Jyväskylän kuuluvin vihellys – liki legendaarinen yleisurheiluohjaaja on liikuttanut jyväskyläläislapsia jo yli 20 vuoden ajan

Tämä jutun idea lähti sosiaalisessa mediassa jaetusta valokuvasta. Kuvassa pieni 4-vuotias poika oli Jyväskylän Kenttäurheilijoiden tapahtumassa työntämässä kuulaa. Mittamiehenä ja ohjaajana toimi vähän isompi poika.

”Taitaa olla ohjaamassa monelle tuttu kasvo”, joku kommentoi kuvaa. Idea jutusta oli syntynyt.

Sillä onhan se niin, että tuo kuvan iso poika, 56-vuotias Kari Kallio, on todellakin tuttu kasvo. Jokainen, joka on ollut jyväskyläläisen yleisurheilun kanssa tekemisissä 20 viime vuoden aikana, tietää Karin. Sen sijaan Kallio on vieraampi. Kari on pelkkä Kari. Niin myös tässä jutussa.

– 1979 olin ensimmäistä kertaa urheilukoulun ohjaajana silloisessa Jyväskylän Weikoissa. Se tuli mukaan huonoksi jääneen kilpailu-uran rinnalle. 1998 sitten oma jälkikasvu osoitti jonkinlaista halua kilpaurheilua kohtaan, ja siitä asti olen toiminut ohjaajana ilman taukoja, Kari kertaa.

Toimelias mies ei tietystikään toimi vain yhden lapsiryhmän kanssa kerrallaan. Esimerkiksi käy tämän kesän ohjelmisto.

– Mulla on neljä urheilukouluryhmää Palokassa, neljä Harjulla ja yksi Tikkakoskella. Perjantai on ainoa tyhjä päivä.

Lisäksi Karilla on tällä hetkellä hyppysissään pari vanhempaa harrastajaryhmää, ja vuosien aikana hän on ehtinyt toimia fysiikkavalmentajana useiden eri palloilulajien urheilijoille. Yleisurheilussa hänellä on ollut myös henkilökohtaisia valmennettavia.

Miten ihmeessä aika riittää kaikkeen?

– Ajan riittäminen on ongelma, mutta se helpottaa, että en ole kenelläkään palkkatyössä, vaan saatan joskus tehdä omalla toiminimellä vähän kaikkea mitä pyydetään auton korjaamisesta metsänhoidollisiin toimiin. Se on ollut oma valinta, jolla ei rikastu, mutta saapa tehdä sitä, mistä tykkää.

Karin tavoitteena eivät siis ole valtavat palkkatulot vaan mielekäs elämä.

– Ai niin, Postin palveluksessa olen lehdenjakajana. En sentään ihan joka yö, Kari naurahtaa.

Onneksi ei sentään joka yö. Muutoin voisivat voimat loppua.

Mutta lasten ryhmien ohjaajana Kari siis tunnetaan. Mistä moinen innokkuus lasten ohjaamiseen?

– Tätä ei pysty tekemään, jos ei tunne paloa. Minusta on vain jumalattoman hienoa saada joku oppimaan jotakin.

Kari on suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon, mutta lasten kanssa kysymys on paljon muusta kuin valmentamisesta.

– Tärkeää on, että osaa puhua kohderyhmän kieltä. Se ei tule tuosta vaan. Joudun opettelemaan uutta kieltä, mutta toisaalta myös lapset oppivat minulta, koska käytän tarkoituksella erilaisia sanoja kuvaamaan vaikkapa kävelyä. Kieli luodaan lasten kanssa, ja sen jälkeen he myös kuuntelevat.

– Taisi jossain tutkintotodistuksessa lukea, että minulla on ”hyvin pedagoginen ote nuorten kouluttamiseen”.

Kari viihtyy lapsiryhmien ohjaajana, mutta selvästi myös lapset viihtyvät Karin seurassa. Kokenut ohjaaja osaa heittäytyä itsekin sopivan lapselliseksi.

– Tykkään näyttää esimerkkiä ja olla mukana, sujuvaliikkeisesti aidat ylittävä Kari korostaa.

– Mutta sitten kuitenkin näen niin, että oppimistilanne on sellainen, että oppija oppii asian itse.

Kun on ohjannut yli 20 vuotta lapsia liikkumaan, silloin on hyvä empiirinen kokemus siitä, mihin suuntaan suomalaislasten kunto on mennyt viime vuosina.

– Esimerkiksi nopeusominaisuudet ovat menneet parempaan suuntaan, mutta lasten yleiskunto on huonompi. Se näkyy urheilukoulussa, mutta erityisesti se näkyisi, jos otetaan vaikkapa 5 000 jyväskyläläislasta satunnaisotannalla.

– Syyllisiä ei asiaan kannata etsiä, mutta yleinen liikkuminen on liian vähäistä. Pienillä asioilla se saataisiin parempaan suuntaan. Jos esimerkiksi koulu on alle kahden kilometrin päässä, ja reitti on suurin piirtein turvallinen, se kannattaa silloin kulkea kävellen. Kotipuolesta sellainen kasvatus lähtee.

Urheilukoulussa on paljon hyväkuntoisia lapsia, mutta yleiskunnon heikentyminen näkyy myös JKU:n toiminnassa mukana olevissa lapsissa.

– Paljon on kyse siitäkin, että luullaan, ettei jakseta. Jotkut saattavat ajatella jopa, että on astma, jos he hengästyvät.

Karin ohjaamissa ryhmissä juostaan melko paljon.

– Pitkät verryttelyt tuovat juoksemista itsestään. Ne pitkät verryttelyt ovat sovitettavissa sitten jokaiseen eri lajiin.

– Sitten arvostan liikkuvuutta kovasti. Se on tärkeää myös lajitreenejä varten. Muuten paikat saattavat mennä rikki esimerkiksi keihästä heitettäessä.

Loppuun vielä pieni anekdootti Karista. Nekin, jotka eivät Karia varsinaisesti tunne, tunnistavat Karin vihellyksen. Se on, jos ei nyt sentään maailmankuulu, niin ainakin jyväskylänkuulu.

– Se on opeteltu juttu. Mutta ei sentään urheilukouluja varten.

– Mulla oli lapsena ärrävika, jota varten aloin opetella erilaisia ääniä. Vihellys on osa kielellistä lahjakkuutta, Kari toteaa ja esittää sanojensa tueksi monenlaisia vihellyksiä linnunlauluista ”Jyväskylän kovaäänisimpään vihellykseen”, kuten joku Harjun katsomossa kehaisi.

Sanomattakin on selvää, että pilli on Kari Kalliolle tarpeeton ohjausväline.