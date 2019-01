"Tämä on tosi makea juttu" – Keski-Suomen urheilugaalassa annettiin tunnustusta taustavoimille

Vuoden nuori urheilija

Äänekosken Urheilijoiden Arttu Mattilaa ei huimaa, vaikka nuori mies leijailee komeissa korkeuksissa. Viime vuonna Mattila hyppäsi 17-vuotiaiden korkeushypyn Suomen ennätykseksi 216, voitti ikäluokkansa Suomen mestaruuden, aikuisten SM-hopeaa sekä lajinsa Suomi–Ruotsi-maaottelussa.

Tänä vuonna Mattila tähyilee entistä korkeammalle, tietysti.

– Suurimpina tavoitteina ovat mielessä alle 20-vuotiaiden EM-kilpailut Ruotsissa sekä Kalevan kisat. Jos EM-kisoista tulee hyvä sijoitus, Kalevan kisoista Suomen mestaruus ja olen ylittänyt 220, voin sanoa syksyllä, että kausi on mennyt ihan ok, Mattila sanoi.

Eli hyvään kauteen vaaditaan jo EM-kulta sekä hyvän matkaa yli 220:n oleva tulos?

– Kyllä se EM-kulta on mielessä. Kyseessä on kuitenkin vuotta vanhempien kisat eli tosi kovat kisat. Mutta ei se kultakaan mahdottomuus ole. Kunhan siellä tulee hyvä tulos, sen pitäisi riittää. 220 taas oli lähellä jo viime kaudella, ja uskon, että se menee kesällä. Se on minimitavoite.”

Vastikään Suomen Urheilugaalassa Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin jyväskyläläinen ralliautoilija Kalle Rovanperä. Keski-Suomen valinnoissa Mattila siis ajoi ohituskaistaa pitkin ralliässän ohi.

– Tämä valinta on tosi makea juttu. Kallehan on kova jätkä ja pyörii jo vähän kovemmissa sarjoissa. En kyllä tiedä, miten pystyin hänet ohittamaan. Mutta aika kovan kaverin voitin”, Mattila sanoi.

Vuoden valmentaja

Vuoden valmentajana palkittu Kirittärien naisten päävalmentaja ja pelinjohtaja Nalle Viljanen korosti, että hänen saamansa palkinto on tunnustus koko viiden hengen valmennustiimille (Petri Kaijansinkko, Niina Rinkinen, Marko Rossi, Reijo Vauhkonen), joukkueelle, naispesäpalloilulle ja naisurheilulle ylipäätään.

– Koen, että vahvuuteni on ollut se, että olen löytänyt hyviä valmennustiimejä. Ja tämän joukkueen kanssa on mukava tehdä töitä. Suurin palkinto on se, kun voitetaan joukkueen kanssa mestaruus. Ei minulla ole omia mestaruusmitalejakaan tallessa, vaan olen antanut ne pois, Viljanen kertoo.

Viljanen halusi korostaa valintansa yhteydessä kahta asiaa.

– Ensinnäkin tämä ei ole mikään yhden miehen show. Ja toiseksi, kun olemme liikuntapääkaupungiksi julistautuneen Jyväskylän tämän vuosituhannen menestynein joukkue, sen pitää näkyä myös kaupungin päätöksenteossa, Viljanen sanoi.

– Tarkoitan sitä, että kun tuota Hippos 2020 -hanketta rakennetaan, kaupunkiin eniten menestystä tuonut laji pitäisi huomioida. Ei meidän ja Jyväskylän huippupesäpallon paikka ole Yrttisuolla.

Viljanen kuitenkin korosti, että Kirittärillä on toistaiseksi ollut Jyväskylässä hyvät oltavat.

– Täällä on hyvät harjoitusolosuhteet. On talvihallia ja on Graniittia. Ja yliopisto, ammattikorkeakoulu ja muut opiskelupaikat ovat luontaisia ja vahvoja vetovoimatekijöitä, jotka hyödyttävät meitäkin. Joukkueen kuudestatoista pelaajasta kolmetoista opiskelee täällä tai on valmistunut täältä. On meille todella iso asia, että Jyväskylä on näin vahva opiskelijakaupunki, Viljanen huomautti.

Maakunnallinen urheiluteko

Viime vuosi oli Jyväskylän Kenttäurheilijoille työntäyteinen ja menestyksekäs. Seura järjesti erinomaisesti onnistuneet Kalevan kisat ja voitti Kalevan Maljan, Seuraliigan ja SAUL-maljan. Lisäksi seuran naisten joukkue nousi seurajoukkueiden Euroopan Cupin A-sarjaan ensimmäisenä suomalaisjoukkueena. JKU vietti myös 80-vuotisjuhlavuottaan, minkä kunniaksi seurasta kirjoitettiin kirja.

Seuran puheenjohtajana 12 vuotta toiminut Antti Mero jättäytyi vuoden lopulla puheenjohtajan tehtävästä, ja saman tien mies valittiin seuran kunniapuheenjohtajaksi.

– Olin ajatellut jo aiemmin jäädä pois, mutta kun alkoi näyttää siltä, että voimme saada Kalevan Kisat, innostuin jatkamaan. Ja kun ei potkittu poiskaan, halusin jäädä tehtävään. Viimeinen vuosi puheenjohtajana oli sellainen, että tuskin koskaan enää tulee samanlaista.

Mero ja seuran varapuheenjohtaja Esa Kaihlajärvi pokkasivat Keski-Suomen Urheilugaalassa JKU:n puolesta maakunnallinen urheiluteko -palkinnon. Uusi puheenjohtaja Pasi Valoranta ja toiminnanjohtaja Markku Koistinen edustivat samaan aikaan seuraa toisaalla.

Vuoden päästä Mero jää eläkkeelle myös siviilityöstään. Hän hoitaa liikuntafysiologian professuuria liikuntatieteen laitoksella.

– Mutta se on varmaa, että Antti ei jää kissanpäiville. Hän touhuaa seuran taustalla varmasti jatkossakin, Kaihlajärvi totesi.

Vuoden Seuratoimihenkilö

Pihtiputaan LiigaPlokin puheenjohtajana 13 vuotta toiminut Raimo Pärnänen sai Keski-Suomen Urheilugaalassa Vuoden seuratoimihenkilön palkinnon.

– LiigaPlokin pysyminen naislentopallon huipulla perustuu siihen, että koko seutukunta on ottanut liigatoiminnan omakseen. Mikään ei todellakaan ole yhden miehen ansiota. Alueen yritykset ovat aktiivisesti mukana ja talkoovoimaa löytyy. Seurassa on palkallisia vain valmennuksessa ja pelaajistossa, kaikki muu tehdään vapaaehtoisvoimin, Pärnänen kertoi.

– On varmaan aika erikoistakin, että olemme toimineet noissa oloissa yhtäjaksoisesti noin korkealla tasolla. Seutukunnan talous on suht hyvällä tolalla, mutta supistuu koko ajan, kun väki vähenee.

Pärnänen on toiminut myös tuomarina yleisurheilussa, kävelyssä ja pyöräilyssä, ja miehen työ näkyykin Pihtiputaalla monipuolisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen mahdollistajana.

– Kyllä tällainen tunnustus tuntuu aivan mahtavalta, kun on vuosikymmeniä tehnyt urheiluseuratyötä, Pärnänen sanoi.

Lajin edistämistyöpalkinto / Salibandy

Salibandyliitto palkitsi valokuvaaja Esa Jokisen lajin edistämistyöpalkinnolla. Jokinen kameroineen on nykyään vakiovieras Jyväskylän salibandyotteluissa. Jokinen ylsi omalla urheilu-urallaan vuonna 1980 Moskovan olympialaisten kymmenottelussa yhdeksänneksi. Jokisen poika Johannes pelaa tällä hetkellä salibandyä Sveitsin liigan Klotenissa.

– Jontun pelaamisen myötä innostuin kuvaamaan lajia. Olen kuvannut salibandyä reilut kymmenen vuotta – siitä asti kun hankin ensimmäisen järjestelmäkamerani.

Jokisen työ salibandykuvaajana jatkuu heti lauantaina Happeen liigaottelussa, ja työn tulokset ovat nähtävissä sunnuntain Keskisuomalaisesta.

Vuoden vammaisurheilija

Parahiihtäjä Inkki Inola muistaa viime vuoden pitkään. Hän sijoittui Pyeongchangin paralympialaisten sprinttihiihdossa seitsemänneksi, kirjoitti ylioppilaaksi ja pääsi opiskelemaan Joensuun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Nyt hänet palkittiin vuoden vammaisurheilijana.