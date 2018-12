Tänään luvassa kinkunsulattelua kotijäällä – Hyvävireinen JPS ei ehdi lepäilemään jouluviikolla

Jääpallon Bandyliigassa ei totutusti juuri joulutaukoja vietellä. Perinteisessä tapaninpäivän ottelussa Jyväskylän Seudun Palloseura pääsee sulattelemaan kinkkuja Viitaniemen kotijäälle, kun vieraaksi saapuu WP-35 Varkaudesta.

Joulun aika jääpalloliigassa on muutoinkin kiireistä, sillä viime perjantaina ja lauantaina JPS pelasi vierasottelut. Niistä punapaidat kaivoivat mukavan pistepotin, kun Helsingissä Botniaa vastaan päädyttiin tasapeliin 5-5 ja Porvoon Akilleelle JPS aiheutti kauden ensimmäisen tappion lukemilla 2-4.

– Botnia-ottelu oli toisinto edellisestä kohtaamisesta heitä vastaan, eli pidettiin palloa, mutta vastustaja oli paikoissaan murhaavan tehokas. Sen sijaan Akilles-ottelu oli tämän kauden paras esitys meiltä, ja mielestäni täysin ansaittu voitto, JPS:n päävalmentaja Mika Hyppönen tuumii.

Tämän päivän ottelun jälkeen, vielä ennen vuodenvaihdetta, JPS matkaa pohjoiseen, kun se lauantaina kohtaa oululaisen OLS:n ja sunnuntaina LRK Tornion. Tämä tarkoittaa, että joulun ympärillä JPS pelaa kymmenessä päivässä peräti viisi ottelua.

– Onhan tämä tiukka rypistys. Varsinkin nuoremmat pelaajat ovat kuitenkin tehneet fysiikkaharjoittelua paljon ja vammojen ennaltaehkäisyyn on meillä panostettu. En usko, että tulee kuntopuolella ongelmia, Hyppönen luottaa.

– Suurin haaste tiheässä pelitahdissa, etenkin juuri nuorille pelaajille, lienee pääkoppa. Kuinka nollataan edellinen peli ja siirrytään eteenpäin, oli se sitten tappio tai voitto, Hyppönen pohtii.

Ennen tapaninpäivän koitosta JPS on kymmenen joukkueen Bandyliigassa sarjataulukon sijalla kuusi. Tosin sijoilla viisi ja neljä olevat joukkueet eli HIFK ja Botnia ovat samassa pistemäärässä. Kahdeksasta ottelustaan JPS on voittanut neljä, hävinnyt kolme ja pelannut kerran tasan. Vastustajaksi tänään saapuva Varkaus on sijalla seitsemän kerättyään yhden voiton vähemmän kuin JPS.

– Varkaus on pelannut edelliskausiin verrattuna nousujohteisesti. Lisäksi heillä on uusi kovanluokan venäläisvahvistus (Vladimir Druzhkov). Voi olla, että pienet marginaalit ratkaisevat. Siitä kuitenkin lähdetään, että kotijäällä me viemme peliä, Hyppönen ennakoi.

Tapaninpäivän ottelu jääpallon Bandyliigassa: JPS – WP-35 pelataan Viitaniemen jäällä 26.12. klo 15:00.