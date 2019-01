Tänään on KaDyn vuoro toimia isäntänä Keski-Suomen paikallisessa – ”JoSePan kohtuullinen menestys ei ole yllättänyt”

Tänä iltana on miesten Futsal-Liigassa kauden toisen Keski-Suomen paikallisottelun aika. Hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo isännöi Jyväskylän Monitoimitalolla Joutsan Seudun Palloa.



Viime kaudella ensimmäisen ja kauan himoitun mestaruutensa voittanut jyväskyläläinen KaDy johtaa nytkin Futsal-Liigan runkosarjaa. Se on voittanut 16 pelaamastaan ottelusta 14. Sarjakakkonen Sievi Futsal on jäänyt jo yhdeksän pisteen päähän.



KaDyn kokenut kapteeni ja maajoukkuepelaaja Mikko Kytölä uskoo joukkueensa pelin kehittyvän entisestään kevättä kohti mentäessä.



– Olemme yhä rakennusvaiheessa. Taktisella puolella hiomme paljon yksityiskohtia ja fyysisellä puolella rakennamme kevään turbovaihdetta. Kaikki pelaajat ovat pelikuntoisia, joten sikäli tilanne on hyvä, Kytölä tuumii.



Myös JoSePan pistesaldo on kertynyt mainiota tahtia ottaen huomioon, että seura nousi pääsarjaan vasta kuluvaksi kaudeksi. Joutsalaiset ovat hyvissä asemissa playoff-paikan eli kahdeksan parhaan joukkoon yltämisen suhteen. JoSePa on voittanut 15 ottelustaan kahdeksan ja sijoitus sarjataulukossa on seitsemäs. Runkosarjaotteluita KaDylla on tämä ilta mukaan luettuna jäljellä kuusi, JoSePalla seitsemän.



– JoSePan kohtuullinen menestys ei ole yllättänyt. He saivat meiltä paljon kokemusta (KaDysta siirtyivät Markus Rautiainen, Jesse Kalliokoski ja Jose Ikonen) ja heillä oli valmiiksi muutamia liigakelpoisia pelaajia. Toivon, että JoSePa menee playoffeihin ja yllättää siellä jonkun ennakolta kovemman joukkueen – paitsi jos vastassa on KaDy, heittää Kytölä.



Kauden ensimmäistä keskisuomalaisten kohtaamista isännöi JoSePa joulukuun puolivälissä. Silloin KaDy aloitti myrskyn lailla mennen heti avausminuuteilla 0-2-johtoon Kytölän ja Kristijan Radinin osumilla. JoSePa tuli vielä sinnikkäästi tasoihin Janne Kosusen ja Jari Kotimäen maaleilla. Viimeistään toisella puoliajalla KaDyn materiaali kuitenkin osoitti hurjan tasonsa, kun verkkoja heiluttelivat muun muassa maajoukkuepelaajat Sergei Korsunov ja Jani Korpela sekä brasilialaisvahvistus Newton Jr. Lopulta KaDy voitti 3-7.



– Viime ottelu oli tuloksellisesti melko selvä. Emme olleet siinä ongelmissa kuin parin minuutin ajan. JoSePa on taas marinoitunut liigapeleissä kuukauden lisää, joten uskon heidän laittavan lujemmin hanttiin, Kytölä ennakoi.



Syksyllä Jyväskylään saapunut, esimerkiksi Ranskassa ja Sveitsissä aiemmin pelannut Newton Jr., on osoittautunut melkoiseksi täsmäaseeksi KaDyn ennestäänkin vahvaan joukkueeseen. 12 pelaamassaan sarjaottelussa brasilialainen on iskenyt tehot 22+9=31 ja noussut samalla koko sarjan pistepörssissä toiselle sijalle. Kytölä ja Korsunov ovat säestäneet 27 tehopisteellä per mies.



JoSePan ykköspyssy on ollut odotetuskin juuri KaDysta siirtynyt, kovan laukauksen ja monipuoliset harhautukset omaava Markus Rautiainen tehoin 16+6=22. Viime kaudella Futsal-Ykkösessä JoSePan sisäisen pistepörssin voittanut Jari Kotimäki on niin ikään esiintynyt edukseen myös liigatasolla, tehoja on kertynyt 12+5=17.



Futsal-Liigan runkosarjaottelu KaDy–JoSePa pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla keskiviikkona 23. tammikuuta klo 19.00.