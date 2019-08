Tänak ja Meeke tekivät pientä pesäeroa muihin Jyväskylän MM-rallin kärjessä

Toyota-kaksikko Ott Tänak ja Kris Meeke saivat tehtyä pientä eroa muihin kuljettajiin Jyväskylän MM-rallin tämän päivän toisella erikoiskokeella Moksissa. Tänak johtaa rallia nyt 0,3 sekunnin erolla Meekeen. Moksin 20,04 kilometrin pätkällä nopein oli Meeke, jolle Tänak hävisi ainoastaan 0,1 sekuntia.

Tänakin vauhti on ollut hämmentävän kovaa tämän päivän kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella, vaikka MM-sarjaa johtava virolainen joutuu toimittamaan aura-auton ikävää virkaa.

Toyotalla on yhä kolmoisjohto rallissa, sillä Jari-Matti Latvala jatkaa kolmantena. Latvala on jäänyt Tänakista 3,7 sekuntia. Citroenin Esapekka Lappi on neljäntenä 4,7 sekuntia Tänakin perässä.

– En pysty ajamaan paljon paremmin. Toyota on tehnyt hyvää työtä, Lappi kehui kilpailijatallia ralliradiossa.

Muista suomalaisista Fordin Teemu Suninen on kahdeksantena reilut 13 sekuntia kärjestä jääneenä.

Maailmanmestaruudesta tällä kaudella taisteleva Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville ei ole löytänyt tähän mennessä minkäänlaista rytmiä Keski-Suomen sorateillä. Yhdeksäntenä kokonaistilanteessa oleva Neuville hävisi Meeken pohja-ajalle yli seitsemän sekuntia.

Moksi on tämän päivän pisin erikoiskoe. Se ajetaan myöhemmin tänään uudelleen.

Seuraava erikoiskoe, 12,28 kilometrin mittainen Urria, käynnistyy kello 10.24. Tänään on ohjelmassa vielä kahdeksan erikoiskoetta.