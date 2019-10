Tänak kasvatti johtoaan Ogieriin Katalonian ensimmäisissä erikoiskokeissa – suomalaisten meno toistaiseksi vaisua

Katalonian rallin ensimmäisen päivän aamun erikoiskokeet tarjosivat runsaasti draamaa, ja taistelu maailmanmestaruudesta on kääntymässä Viron Ott Tänakin eduksi. Toyota-kuljettaja Tänak johti MM-sarjaa selvästi ennen viikonloppua ja voisi varmistaa mestaruuden jo ennen kauden päättävää Australian rallia.

MM-sarjassa toisena oleva Ranskan Sebastien Ogier voitti aamun ensimmäisen erikoiskokeen, mutta sai autoonsa teknisen vian toisella erikoiskokeella ja putosi kauas kärjestä. Hän yritti korjata ohjaustehostimeen tullutta vikaa kartanlukijansa kanssa, mutta ei onnistunut saamaan sitä kuntoon. Kolmannella erikoiskokeella vika kiusasi edelleen, ja ero kärkeen kasvoi.

Tänak sen sijaan jatkoi varmaa menoaan, mutta taipui 3,8 sekunnilla MM-sarjassa kolmantena olevalle Thierry Neuvillelle. Hyundailla ajavalla belgialaisella on vielä pienet mahdollisuudet maailmanmestaruuteen, mutta tehtävä on lähes toivoton. Tänakilla on 28 pistettä Ogieria ja 41 pistettä Neuvilleä enemmän.

Tänak ei vielä suo ajatuksia mestaruudelle.

– Taistelemme nyt Neuvillen kanssa ja teemme parhaamme. Se on vasta kolmas erikoiskoe, Tänak paalutti WRC.comille kolmannen erikoiskokeen maalissa.

Huoltotauko edessä

Kilpailua johtaa kotirallissaan ajava Espanjan Dani Sordo. Kilpaa riittää ajettavaksi tänään vielä kolmen erikoiskokeen verran. Lauantaina ja sunnuntaina edessä on vielä raskaat ajopäivät.

Suomalaisten osalta Katalonian ralli ei ole sujunut kummoisesti, kun Citroenin Esapekka Lappi, Toyotan Jari-Matti Latvala ja Fordin Teemu Suninen ovat sijoilla seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän.

– Arvelisin, että kilpailu on ollut vaikea jokaiselle. Asfaltin jälkeen renkaat olivat ylikuumentuneet, ja olin vaikeuksissa viimeiset 20 kilometriä. Olen iloinen, että selvisimme tänne ilman virheitä, Lappi tuumi lähes 39 kilometrin kolmannen erikoiskokeen maalissa.

Nyt edessä on huoltotauko, ja neljäs erikoiskoe alkaa kello 16.26 Suomen aikaa.