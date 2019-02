Tänak kiihdytti Ruotsin rallin kärkeen – Suninen ja Latvala ajavat kärjen vauhdissa

Toyota-tallin virolaiskuljettaja Ott Tänak on ottanut komennon MM-sarjan toisessa osakilpailussa Ruotsin rallissa. Tänak voitti perjantaiaamuna ajetun 21,26 kilometrin mittaisen erikoiskokeen ja nousi kolmen sekunnin turvin kilpailun johtoon.

Tänak oli kilpailun toisen ek:n nopein 3,8 sekunnin erolla Teemu Suniseen ja neljän sekunnin erolla Jari-Matti Latvalaan.

MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier oli toisella ek:lla neljäs, Belgian Thierry Neuville viides ja Esapekka Lappi kuudes.

Ogier on kilpailussa toisena ja perjantain avauserikoiskokeen voittanut Neuville kolmantena. Latvala on kokonaistilanteessa neljäntenä ennen Sunista. Latvala on jäänyt kärjestä 4,1 ja Suninen 4,6 sekuntia. Lappi jatkaa kilpailua seitsemäntenä.

Tänään ajetaan vielä kuusi erikoiskoetta.