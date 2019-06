Tänak lähtee kärjessä Portugalin rallin viimeiselle erikoiskokeelle

Virolainen Toyota-kuljettaja Ott Tänak lähtee kärjessä Portugalin MM-rallin viimeiselle erikoiskokeelle. 19 erikoiskokeen jälkeen Tänakilla on 16,6 sekunnin johto toiseksi nousseeseen Hyundain Thierry Neuvilleen. Toyoton Kris Meek on kolmantena 24 sekuntia Tänakia hitaampana.

Fordin Teemu Suninen on parhaana suomalaisena viidentenä, mutta hän on jäänyt kärjestä yli 2,5 minuuttia ja neljännestä sijastakin yli puolitoista minuuttia. Eilen keskeyttänyt Jari-Matti Latvala on jäänyt runsaat 11 minuuttia kärjestä.

Esapekka Lappi keskeytti rallin Citroeninsa vahingoituttua.

Viimeinen erikoiskoe alkaa kello 14.18.