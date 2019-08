Tänak täräytti heti kokonaiskilpailun kärkeen, seuraavaksi vuorossa rallin pisin EK – KSML.fi seuraa MM-rallia hetki hetkeltä

9.11: Jos seuraat menoa maastossa, lähetä meille kuva kisatunnelmasta verkkotoimituksen whatsappiin 050 5725 731 tai sähköpostiin verkkotoimitus@keskisuomalainen.fi!

9.10: Ja taas mennään! Gus Greensmith korkkasi Päijälän ensimmäiset metrit.

9.07: Asunmaan rengas kärsi vaurioita Pihlajakoskella.

9.01: EK-raporttimiehemme Jyri Salonen on koonnut taas tapahtumat yhteen – Pihlajakosken tapahtumat lukuun täältä: Tänak rynnisti kärkeen Pihlajakoskella, Lapin riesana koivunoksa - "Siinä se pyöri varmaan 5-6 kilometriä"

8.56: Seuraavana pätkänä vuorossa on rallin pisin osuus Päijälä, joka on 22,87 kilometrin mittainen.

– Siellä on hyvät katselupaikat, pitkä näkemä ja kattavalla valikoimalla varustettu kioski, kirjoittaa Ari Mäntylä ek:n esittelyssä viitaten paikkaan noin viiden kilometrin kohdalla.

Lue koko esittely ja aja se videolla läpi täällä.

Tässä sivuluisun tyylinäytettä Pihlajakoskella antaa Thierry Neuville. Kuva: Petri Huhtinen

8.49: Kokonaistilanne on nyt seuraava:

8.42: Sekä Teemu Asunmaa että Takamoto Katsuta ovat raporttien mukaan ottaneet pätkällä osumaa, mutta jatkavat matkaa. He ajavat WRC2-luokassa.

8.39: Kalle Rovanperä aloittaa lauantain tässä vaiheessa 10:nneksi nopeimmin, ja jättää esimerkiksi Gus Greensmithin taakseen. Aika on 7:51,5.

– Aika vaikea aamun aloitus se pikkutie pätkän alussa. Ihan ok, Rovanperä sanoi.

8.35: Myöskään Jari-Matti Latvala ei pysty vastaamaan Tänakin vauhtiin. Eroa tulee 3,1 sekuntia, ja näin virolainen nousee kokonaiskilpailunkin kärkeen.

– Tein yhden virheen, kun laskin perän ojaan, mutta ei mitään, kohti seuraavaa, Latvala totesi.

8.33: Kris Meeke jää ek:n piikkipaikkaa pitävästä tallikaveristaan Tänakista 3,6 sekuntia, mutta on siitä huolimatta ajoonsa kohtuullisen tyytyväinen.

8.31: Esapekka Lappi jää Tänakista 2,5 sekuntia. Auton etuosa otti pätkällä hieman osumaa.

– Yhestä leikkauksesta mentiin ja helvetinmoinen oksa katkesi tuohon. Muuten ihan hyvä pätkä, Lappi totesi maalissa.

8.28: Mutta sitten maaliin singahtaa Ott Tänak. Virolaiselle hulppeat 4,9 sekunnin pohjat!

8.27: Craig Breen ajaa pätkän kolmanneksi nopeimmin tässä kohtaa. Aika 7:37,3 on 2,4 sekuntia Mikkelseniä hitaampi.

8.26: Hyundait näyttävät löytäneen yön aikana uutta vauhtia. Neuvillen tallikaveri Andreas Mikkelsen päräyttää pohjat 0,3 sekunnilla.

8.23: Sebastien Ogier kiilaa Neuvillen ja Sunisen väliin. Ogier jää Neuvillesta 3,8 sekuntia.

8.21: Thierry Neuville aloittaa myös hyvin. Belgialainen repäisee Suniseen 6,6 sekunnin eron.

8.20: Teemu Suninen lyö Greensmithin 13,5 sekunnilla, mutta on silti todella myrtynyt maalissa.

– Ihan hirveää paskaa, Suninen kirosi ja kaasutti kohti seuraavaa pätkää.

8.17: Greensmith kellottaa pohjiksi Pihlajakoskelle 7:55,3.

8.14: Pihlajakosken ensimmäiseltä väliaikapaikalta kantautuu sikäli iloisia suomalaisuutisia, että Teemu Suninen on aloittanut pätkän tallikaveriaan Gus Greensmithiä 4,9 sekuntia nopeammin.

8.12: Myös WRC2PRO-luokkaa johtava Kalle Rovanperä on matkalla Pihlajakosken lähtöpaikalle. Jyväskyläläinen ei aio luokkansa johtopaikkaa luovuttaa, ja toki johto varsin tukeva onkin. Eric Camilli on yli kahden minuutin takamatkalla.

Good morning!

We're currently heading towards the 2nd proper rallying day here in @RallyFinland !

We start the day in lead of #WRC2Pro and our plan is to keep it that way for the rest of the event!

First stage of the morning SS12 "Pihlajakoski 1" starts at soon!#SkodaMotorsport pic.twitter.com/NNoJ4W7VxF