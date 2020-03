Tänakin Hyundaihin iski tekninen vika  – Ogier johtaa Meksikossa ennen Sunista

Hyundain Ott Tänakin liito Meksikon MM-rallin kärjessä ei kestänyt yhtä erikoiskoetta pidempään. Tänak kärsi rallin neljännellä erikoiskokeella teknisestä viasta ja putosi kokonaistilanteessa kahdeksanneksi.

Tänak on rallia nyt johtavasta Toyotan Sebastien Ogierista 35 sekunnin päässä. Fordin Teemu Suninen on jäänyt Ogierista 5,3 sekuntia. Kolmantena on Hyundain Thierry Neuville.

Fordin Esapekka Lappi on neljäntenä ja Toyotan Kalle Rovanperä kuudentena.

Neljännen erikoiskokeen voittoon kaasutteli Ogier ennen Hyundain Dani Sordoa.

Meksikossa kaasutellaan Suomen aikaa perjantaina vielä kolme erikoiskoetta.