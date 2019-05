Tänakin voitto Chilen MM-rallissa sinettiä vaille varma – ranskalaismestarit Ogier ja Loeb taistelevat kakkossijasta

Ott Tänakin tasapainoinen ajo on tuottamassa Toyotan virolaiskuljettajalle ykköstilan Chilen MM-rallissa. Kun yksi erikoiskoe on enää jäljellä, Tänakin johto toisena olevaan Citroenin Sebastien Ogieriin on 21,8 pistettä. Tänak on johtanut rallia kakkoserikoiskokeelta alkaen.

Jos Tänak voittaa Chilessä, on hänellä, Thierry Neuvillellä ja Ogierilla kasassa kaksi ykköstilaa tältä kaudelta.

Ogier ja toinen ranskalainen, Hyundailla kaasutteleva Sebastien Loeb, taistelevat rallin kakkostilasta. Ogier johtaa Loebia 4,6 sekunnilla. Kaksikko on napannut kaikki rallin maailmanmestaruudet vuodesta 2004 lähtien.

Suomalaisista Fordin Teemu Suninen jatkaa viidentenä ja Citroenin Esapekka Lappi kuudentena. Skodaa ohjaileva Kalle Rovanperä on kahdeksantena. Rovanperä on vahvasti kiinni WRC2 Pro -luokan voitossa.

Toyotan Jari-Matti Latvala on 11:s, kun kymmenen ensimmäistä saa MM-pisteitä. Niitä Latvalalle ei ole kuitenkaan tulossa ilman jonkun toisen epäonnistumista viimeisellä erikoiskokeella. Latvala sen sijaan yrittää päästä pätkällä viiden joukkoon ja saavuttaa sitä kautta bonuspisteitä.

Viimeisellä erikoiskokeella on mittaa 12,52 kilometriä, ja se käynnistyy kello 19.18 Suomen aikaa.