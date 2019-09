Täyttyykö Hippos tänään Kirittärien finaalihuumasta – "Pori ehti jo tuuletella, mutta vielä me noustiin"

Kirittärien ja Porin Pesäkarhujen dramaattisesti käynnistynyt naisten Superpesiksen finaalisarja jatkuu tänään Hippoksella. Kirittäret johtaa finaalisarjaa voitoin 1–0. Mestaruuteen vaaditaan kolme voittoa.



Finaalisarja käynnistyi keskiviikkona Porissa. Silloin Kirittäret jäi ensimmäisellä jaksolla täysin Pesäkarhujen kynsiin ja porilaiset voittivatkin avausjakson 4–0. Kirittärillä oli suuria vaikeuksia luoda sisäpelissä tilanteita.



– Kaikista eniten huono alku johtui omista epäonnistumisista, vaikka toki Porin ulkopeli on todella laadukas. Hirveästi ei tehty muutoksia kuitenkaan toiselle jaksolle, vaan pääasia oli suorittaa omalla tasolla, täyttää oma ruutunsa, kuvailee uransa ensimmäisen finaaliottelun pelannut Kirittärien jokerilyöjä Siri Eskola.



Toisella jaksolla vastaavasti Kirittärien ulkokenttä suoritti tiukassa paikassa laadukkaasti, etenkin Pesäkarhujen kotiutusyrityksiä vastaan. 21-vuotias Eskola sen sijaan onnistui kerran puhkaisemaan porilaisten takakentän ja kotiin kirmasivat Emma Körkkö sekä Marjukka Urpelainen. Toinen jakso tämän myötä Kirittärille juoksuin 1–2.



– Olihan siinä jännitystä, kun ekaa finaalia pelasin, mutta hyviä osumia sain. Ei mikään nappisuoritus, mutta voitettiin kuitenkin, Eskola hymyilee.



Supervuoropari päättyi 1–1, mutta kotiutuslyöntikisassa Kirittärien hermo piti mainiosti. Kotiutuksissa onnistuivat Körkkö, Iina Valkeejärvi sekä Emma Sallinen. Loppulukemat keskiviikkona kirjattiin siis Kirittärien eduksi seuraavasti 1–2 (4–0, 1–2, 1–1, 2–3).



– Tuo voitto oli etenkin henkisesti iso juttu, kun Pori siinä ehti jo tuuletella, mutta vielä me noustiin, hehkuttaa Eskola.



Kahden raudanlujan ulkopelijoukkueen kohdatessa finaalisarja jatkunee tasaisena tänäänkin. Porilaisten ryhmästä Kirittärien pitää saada entistä paremmin kuriin etenkin ykköskärki Henna Juka, joka toi keskiviikkona kolme juoksua sekä 100 prosenttisesti (9/9) kärkilyönneissä onnistunut Emilia Itävalo.



– Odotan tänäänkin tiukan pelin lisäksi paljon tunteita. Meillä on Pesäkarhuihin verrattuna etuna kenties hieman rennompi fiilis keskiviikkoisen myötä, etenkin kotikentälle päästessä, Eskola uskoo.



Naisten Superpesiksen toinen finaaliottelu: Kirittäret – Pesäkarhut pelataan Hippoksella lauantaina 7. syyskuuta klo 15:00.