TPS hyllytti viime keväänä kohauttaneen hyökkääjä Jonne Virtasen toistaiseksi

Jääkiekkoliigan Turun Palloseura on hyllyttänyt hyökkääjä Jonne Virtasen. Virtanen, 31, on pelannut TPS:ssä kaudesta 2015–2016, ja hänellä on sopimusta jäljellä vielä kaksi vuotta.

– HC TPS on vapauttanut hyökkääjä Jonne Virtasen toistaiseksi kaikesta seuran toiminnasta. Asia käsitellään seuran sisäisesti, TPS kertoi nettisivuillaan.

TPS pelasi viime viikolla kahdessa harjoituspelissä Tanskassa.

Virtanen tunnetaan värikkäänä persoonana kaukalossa ja sen ulkopuolella. Viime huhtikuussa useat mediat uutisoivat Virtasen sammuneen alasti turkulaiseen karaokebaariin. TPS:n kausi oli hieman aiemmin päättynyt puolivälierätappioon HPK:lle.