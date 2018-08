TPS nujersi jumbofinaalissa PS Kemin – nuori hyökkääjä iski neljä maalia

Turun Palloseura otti tärkeän kotivoiton PS Kemistä perjantaisessa miesten jalkapalloliigan jumbofinaalissa. TPS kaatoi PS Kemin 4–1 ja karisti vieraansa neljän pisteen päähän, kun seitsemän kierrosta on pelaamatta.

TPS on sarjassa viimeistä edellisenä, eli se on menossa tällä hetkellä karsintaan. PS Kemi on putoamassa suoraan Ykköseen.

TPS:n sankari oli 18-vuotias hyökkääjä Sterling Yateke, joka osui neljästi. Yateke on kotoisin Keski-Afrikan tasavallasta.

Toisena oleva Rovaniemen Palloseura kukisti kotonaan kolmantena olevan espoolaisen Hongan 2–1 ja on entistä lähempänä vähintään hopeisia mitaleita.

Keskikastin taistossa FC Lahti ja Vaasan Palloseura jakoivat pisteet 1–1-tuloksella.