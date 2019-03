TUL hakee avustuksia haamuseuroilla – puheenjohtaja ei suostunut allekirjoittamaan viimeisintä valtionapuhakemusta: "Minua on jäänyt vaivaamaan tällainen itsepetos"

Suomen Työväen Urheiluliitto saa toimintaansa avustusta veikkausvoittovaroista Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Se on paljon rahaa matalan kynnyksen harrasteliikuntaa edistävälle järjestölle.

TUL:n seurat eivät kuitenkaan kylve rahassa, koska puolet järjestön kahden miljoonan euron budjetista menee hallintokuluihin. Tämä noin miljoona euroa vasta paljon rahaa onkin, sillä TUL:llä on vain 15 palkattua työntekijää.

TUL ilmoittaa verkkosivullaan, että järjestöön kuuluu lähes tuhat seuraa ja 239 000 jäsentä.

Todellisuudessa jäsenmaksun maksaa noin 640 seuraa, joista alle 300 seuraa järjestää toimintaa aktiivisesti. Jäsenmaksun maksaneita henkilöjäseniä TUL:ssa on alle 200 000.

Suomen urheilu on keskitetty pääosin Suomen Olympiakomitean alaisuuteen ja hallintoa pyöritetään lajiliittojen kautta.

Mihin Suomen liikuntakentässä tarvitaan aatteellista liikuntajärjestöä, jolla ei enää ole sitä ideologista tehtävää, jota varten se 100 vuotta sitten perustettiin. Ja mihin valtion avokätiset avustukset kulutetaan TUL:n organisaatiossa?

TUL syntyi sisällissodan jälkeen vuonna 1919, kun valkoisten hallitsema Suomen Valtakunnan Urheiluliitto ei hyväksynyt punaisten puolella taistelleita urheilijoita mukaan SVUL:n toimintaan.

Poliittisen vastakkainasettelun ajan piti olla ohi vuonna 1993, kun Suomessa siirryttiin Suomen Liikunta ja Urheilun aikaan. Urheilua ja liikuntaa alettiin hallinnoida toimialoittain. Olympiakomitea otti vastuulleen huippu-urheilun, Nuori Suomi lasten ja nuorten liikunnan ja Kunto ry aikuisten harrasteliikunnan.

TUL luopui sopimuksen mukaan huippu-urheilusta, mutta ei suinkaan hävinnyt järjestönä kuten SVUL. TUL on jatkanut punalipun heiluttelua, vaikka toiminnan ideologinen tarkoitus on hävinnyt ja työväen yhtenäiskulttuuri kadonnut. TUL:n jäsenseuroissa ei enää kysellä puoluekirjan perään.

Mihin TUL:ää sitten tarvitaan? Ei mihinkään ja tämä tiedetään myös järjestön sisällä.

– TUL:ää ei enää tarvita valtakunnallisena liittona, koska se ei kaventuneilla jäsenyhteyksillä kykene johtamaan valtakunnallisia liikuntapoliittisia toimia, toteaa TUL:n jyväskyläläinen puheenjohtaja Kimmo Suomi.

Suomi on toiminut TUL:n puheenjohtajana kaksi ja puoli vuotta. Hän on yrittänyt reivata TUL:ää nykyaikaan, mikä tarkoittaa tosiasioiden tunnustamista niin hallinnossa kuin taloudessa.

Suomi ei ole omasta mielestään onnistunut mm. poistamaan puoluepolitiikkaa TUL:sta. TUL:n organisaatio on edelleen raskas ja tehoton.

– TUL:n ongelmana on yliorganisoituminen, Suomi sivaltaa.

TUL:n ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous, johon jokainen 15 piirijärjestöstä saa yhden edustajan jokaista 2000 henkilöjäsentä kohti.

TUL:llä on myös valtuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuustossa on 40 jäsentä, jotka valitaan liittokokouksessa. Kerran kuukaudessa kokoontuvassa TUL:n hallituksessa istuu 11 jäsentä. Piirijärjestöjä on 15, valiokuntia seitsemän ja jaostoja 20. TUL:n palkkalistoilla on 15 henkilöä.

Vuoden 2017 toimintakertomuksen mukaan TUL:n palkkakulut olivat 854 606 euroa ilman sosiaalikuluja. Kymmenen vuotta sitten TUL:n henkilöstökulut olivat lähes 1,3 miljoonaa euroa. Sivukulujen kanssa TUL:n henkilöstökulut olivat vuonna 2017 noin miljoona euroa.

– Eihän se summa saisi olla niin iso. Mutta se asia on ihan pääsihteerin ja liittohallituksen vallassa, Suomi linjaa.

TUL saa toiminnan tasoonsa nähden muhkean valtionavustuksen. OKM:n linjauksen mukaan valtionavustus pitäisi kanavoida lähinnä seuroille ja harrastajille, mutta TUL:ssä toimitaan toisin.

– Raha pitäisi mennä alueiden, piirien ja paikallistason toimintaan, mutta kyllä se jää meillä organisaatioon ja erityisesti Helsingin toimiston pyörittämiseen, Suomi sanoo.

TUL:n jäsenseurojen ja jäsenten määrä on taannut järjestölle ison valtionavun. TUL:n seuroista kuitenkin noin neljännes eli yli 200 seuraa ei maksa lainkaan jäsenmaksua. Nuppiluvuksi muutettuna näitä haamujäseniä on useita kymmeniä tuhansia.

Vuoden 2017 toimintakertomuksen mukaan TUL:llä oli vuoden 2016 lopussa 886 seuraa ja niissä 226 070 jäsentä.

Vuoden 2016 lopussa TUL:n jäsenyydestä poistettiin 58 seuraa, joilla ei ollut toimintaa. Tähän oli osasyynä yhdistyslain muutos, jolla patentti- ja rekisterihallitus määrättiin poistamaan toimimattomat yhdistykset yhdistysrekisteristä.

Mutta miten yhdistyslaki suhtautuu niihin TUL:n seuroihin, jotka eivät maksa jäsenmaksua TUL:n piirijärjestölle? Onko sellainen seura enää piirijärjestön jäsen? TUL:ssä piirijärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä.

– TUL:n sääntöjen mukaan seura on jäsen, ellei se ole eronnut, sitä ei ole erotettu tai se ei ole lakkauttanut toimintaansa. Minusta seuran voisi poistaa, kun se ei maksa jäsenmaksuja, Suomi toteaa.

Koska liittokokousedustajien määrä valitaan piirin seurojen ja jäsenten määrän perusteella piirikokouksissa, ei seurojen poistaminen ole piirin edun mukaista. Sillä on vaikutusta myös valtionavustukseen. Emeritusprofessori Suomi ei tällaista puljaamista hyväksy.

– Minua on jäänyt vaivaamaan tällainen itsepetos. Liikunnan ammattilaisena en voi hyväksyä seurojen määrän paisuttelua. Siksi en allekirjoittanut TUL:n viimeistä valtionapuhakemusta tälle vuodelle. Jos sellaiseen paperiin laittaisi nimensä, niin siitä seuraisi epäasiantuntijan maine, Suomi korostaa.

TUL:n valtionapuhakemuksen allekirjoittivat ensimmäinen varapuheenjohtaja Riku Ahola ja pääsihteeri Risto Korpela. He hakivat OKM:ltä 1 745 000 euron avustusta vuodelle 2019. OKM myönsi 1 410 000 euroa eli saman verran kuin TUL sai vuosina 2017 ja 2018.

Puheenjohtaja Suomi on erityisen tuohtunut TUL:n talouden hoidosta.

– Sain ensimmäisen talousraportin vasta kahden ja puolen vuoden jälkeen, vaikka se piti saada 3–4 kertaa vuodessa. Sama koski koko liittohallitusta, joka kolme kertaa on päättänyt, että talousraportit on annettava. Talouden ohjaus on jäänyt tilinpäätösten varaan, joka on talouden ohjausta jälkikäteen. Esitin pääsihteerin erottamista tästä syystä, mutta liittohallitus ei sitä hyväksynyt, Suomi kertoo.

– Liiton taloutta ei ole johtanut kukaan muu kuin pääsihteeri. Karsean taloudenpidon vuoksi en voi allekirjoittaa tilinpäätöstä, koska en ole voinut vaikuttaa TUL:n talouteen yli kahteen ja puoleen vuoteen, Suomi toteaa.

Suomi on sekoittanut vettä myös TUL:n työntekijöiden palkkaamisessa.

– Olen esittänyt, että TUL:n työntekijät valittaisiin ilman puoluepoliittisia sidonnaisuuksia. Olen siksi TUL:n demarien ja Vasemmistoliiton liikuntapoliitikkojen epäsuosiossa, Suomi kertoo.

Miten Suomi sitten muuttaisi TUL:n organisaatiota?

– TUL:n seurat ja aluejärjestöt järjestävät hyvää toimintaa, mutta ne voisi muodostaa samalla tavalla kuin SLU:n alueet, Suomi viittaa Liikunnan aluejärjestöihin, jotka saivat tänä vuonna yleisavustusta yhteensä 3 892 000 euroa.

Suomi myös lisäisi seuroille maksettavaa palkkatukea. Häntä kiinnostaa Ruotsissa käytössä oleva järjestelmä, jossa avustusta maksetaan toiminnan mukaan.

– Ruotsin mallissa seura saa avustuksesta puolet ja kunta puolet, Suomi selvittää.

Suomi ei kuitenkaan ole päättämässä TUL:n organisaation mahdollisista muutoksista. Hän ilmoitti jo marraskuussa, että ei ole ehdolla jatkokaudelle TUL:n puheenjohtajaksi 16. kesäkuuta järjestettävässä liittokokouksessa.

Valtionavustus kattaa menoista 70 prosenttia

TUL saa valtionavustusta 1 410 000 euroa. Sen osuus TUL:n hyväksytyistä menoista on noin 70 prosenttia. Kymmenen vuotta sitten tuo osuus oli 81 prosenttia.

– Valtionapulaki ei määrittele kuinka iso tuo osuus saisi olla. Mutta eihän me voida elää tällä tavalla valtion rahoilla, puheenjohtaja Suomi sanoo.

Viimeisimmän toimintakertomuksen mukaan TUL:n yhteistoimintasopimusten arvo on vain 116 500 euroa

Järjestöllä on retkeilykeskus Konttainen Kuusamossa ja osakehuoneisto Espoossa. Kuusamon majalta TUL ei ole saanut vuokratuloja ja osakehuoneiston tuotot ovat menneet kuluihin.

– Me ollaan laiminlyöty oma varainhankinta, Suomi myöntää.

Koska TUL on niin riippuvainen valtion avustuksista, heijastuu tuen pieneneminen toimintaan välittömästi. TUL:n valtionapu pieneni 105 000 eurolla vuodeksi 2017. Se johti neljän työntekijän irtisanomiseen.

TUL on aina saanut valtionavustusta avokätisesti. Vielä vuonna 2014 TUL:n valtionavustus oli 1 650 000 euroa.

Esimerkiksi liikunnallista elämäntapaa edistävä Suomen Latu sai valtionavustusta tälle vuodelle 790 000 euroa.

Ladulla on 190 jäsenyhdistystä, 87 000 jäsentä ja 28 työntekijää.