TVS Illusion syntyi neljä vuotta sitten – nyt seuralla on 700 jäsentä ja oma sali Vaajakoskella

Marraskuussa 2014. Voimalla muutaman naisen.

Marraskuussa 2015. Voimalla 350 naisen.

Marraskuussa 2018. Voimalla 700 naisen.

Vaajakoskelaisen Tanssi- ja Voimisteluseura Illusionin kasvutarina on lyhyt, mutta railakas. Perinteisestä Kuohusta neljä vuotta sitten erkaantuneesta seurasta on muodostunut jäsenluvultaan Vaajakosken suurin urheilutoimija.

Illusionin hyveisiin kuuluvat ennakkoluulottomuus ja kunnianhimo: elokuusta lähtien seuran kotipesänä on ollut oma sali Misukankujalla, joukkuevoimistelun kilparyhmät tavoittelevat paitsi Suomen niin myös maailman huipulle ja naisten edustusryhmä saa koreografia-apua maineikkaalta venäläisvalmentaja Ekaterina Dementjevalta.

– Haemme joka kerta onnistunutta esitystä, 14–16-vuotiaiden junioriryhmässä voimisteleva Sara Gonzalez-Kalla, 14, sanoo.

Tämä Illusion Jr piipahti lokakuussa Pariisissa kovatasoisissa Challenge cupin -kilpailuissa.

Misukankuja sijaitsee Vaajakosken Asmalammella. Ulkona on alkutalven pimeä, sisällä alkutalven valo ja meininki. Rakennuksessa on toiminut aikaisemmin painoalan yritys Jyväsprint Oy, nyt talon on vallannut TVS Illusion.

Se tarkoittaa voimistelua, liikettä ja ahkeruutta. Vuokranantaja Sunmill Oy tuli seuraa vastaan: se osallistui remontointiin ja piti vuokratason kohtuullisena.

– Paljon teimme kunnostustöitä myös seuraväen talkoilla. Rakensimme kanveesin, asensimme puolapuut seinille ja maalasimme toimiston seiniä, edustusryhmän valmentaja Nea Hentunen kertoo.

– Sen urakan jälkeen aviomies totesi, että voit saman tien maalata kodinkin seinät.

Illusionin toiminnanjohtaja Metti Pelkonen kiittää voimistelijoiden aktiivisia vanhempia.

– He ovat hyvin sitoutuneita.

Dementjevakin napattiin naisten edustusryhmän koreografiksi siten, että yksi vanhemmista otti sumeilematta yhteyttä moskovalaiseen. Misukankujalla tiukan venäläisen koulukunnan edustaja on vieraillut toistaiseksi kerran.

– Silloin oli rivissä aika hiljaista, Hentunen hymähtää.

– Oli yllätys ja meille suuri kunnia, että hän lähti antamaan meille apua. Asioita on käyty läpi videoiden ja puhelujen avulla.

Taloudellisesti Illusion uskoo pärjäävänsä, vaikka muutosvaihe aiheuttaa aina kustannuksia.

– Yksistään voimistelukanveesi maksoi 15 000 euroa, Pelkonen kertoo.

Oma sali on Illusionille merkittävä saareke, mutta satojen harrastajien seuralle se ei yksin riitä.

– Järjestämme treenejä edelleen myös koulujen saleissa ja jopa päiväkodeissa, valmentaja Juuli Avikainen selvittää.

Hän on toinen Illusionin päätoimisista työntekijöistä, Pelkonen on se toinen.

Misukankuja on pyhitetty pääsääntöisesti kilpailuryhmille, jotka ovat jo nousseet Jyväskylän suurimman ja kauneimman eli JNV:n rinnalle.

– Emme ole sen kummemmin haastamassa JNV:tä, Avikainen muotoilee.

– On pelkästään hienoa, että kova kilpakumppani on noin lähellä. Se takaa, että taso pysyy Jyväskylässä korkealla.

– Emmekä me halua olla kasvattajaseura, vaan panostaa omaan kilpailutoimintaan.

Yksitoistahenkinen junioriryhmä Illusion Jr kuuluu ikäluokkansa aateliin.

– Pääsimme Pariisiin Suomen karsinnoista, joissa olimme ykkösiä. Tosin Olarin Voimistelijat oli saanut paikan jo aikaisempien näyttöjensä perusteella, Avikainen kertoo.

Pariisissa Illusion onnistui. Sijaluku oli viides.

– Edellä olivat ainoastaan edellisten MM-kisojen mitalikolmikko (kaksi venäläisjoukkuetta ja OVO) sekä neljänneksi kiilannut Viron ryhmä, Nea Hentunen nyökkää.

Illusion Jr esitti Ranskanmaalla jo tämän kauden ohjelmansa.

– Olemme siinä lauma liskoja, joille tulee vaaratilanne, voimistelija Veera Honkala valaisee.

Musikki on sikermä eri sävelmiä, pääteemanaan Cirque Du Soleilin Toruk – The First Flight. Koreografian on luonut Avikainen.

– Kyseessä on elokuussa tehty ohjelma, ja olimme ensimmäisissä kisoissa ainoa joukkue, joka meni uudella. Muut esittivät vielä viime kauden ohjelmansa, valmentaja muistuttaa.

Illusion Jr ei ole Avikaisen mukaan vielä päässyt kiinni koreografiaan.

– Tarinaan ja ilmaisuun ei ole ehditty panostamaan, Avikainen toteaa.

Aikaa on. SM-kisat odottavat vasta toukokuussa Turussa.

– Haemme pääsyä kolmen parhaan joukkoon, Sara Gonzalez-Kalla paaluttaa.

– Se takaisi paikan MM-kisoihin.

Ne järjestetään Espanjassa.

TVS Illusion järjestää Vaajakosken liikuntahallissa joukkuevoimistelun Illusion cup -kilpailun lauantaina alkaen klo 11.00.