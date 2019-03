Taikauskoisella Kaisa Mäkäräisellä on aina samat rutiinit ennen kisaa – Östersundin MM-rata sopii suomalaiselle

Östersundissa oli tiistaina aurinkoinen talvipäivä, mutta pakkanen paukkui reilusti yli kymmenen asteen lukemissa.

– Alla pakkaslunta ja sormet jäässä penkalla. Tuttu tunne Östersundissa, tuumi Kaisa Mäkäräinen naureskellen.

– Kylmää ja auringonpaistetta on luvattu vielä keskiviikoksi, mutta sitten on ennustettu tavanomaista arvokisakeliä, eli tuulta ja lumisadetta. Minun puolestani sää voisi jatkua mieluummin tällaisena kuin lumimyrskynä.

Östersundin latupohja on tehty tykkilumesta kestämään sään vaihteluita.

– Latupohjalta ei kannata ajautua ulos, tulee aikamoinen pudotus. Tänään treeneissä latu oli tosi nopea ja paikoitellen aika hankala hiihtää, se oli niin karkea. Mutta kyllä se siitä kuluu, se oli miesten harjoituksissa jo ihan erilainen.

Suomen joukkue on majoittunut yksityisomistuksessa olevaan kolmeen omakotitaloon.

– Ensivaikutelma on tosi kiva, sata kertaa mukavampi kuin hotelli. Aamupalat teemme itse, ja lounas ja päivällinen syödään henkilökunnan talossa, Mäkäräinen kertoi.

Ruokaa valmistavalla ruotsalaiskokilla on vielä hieman totuttelemista urheilijoiden ruokahaluun.

– Maanantaina loppuivat perunat kesken, ja tänään riisi.

Samalla alueella asuu paljon muitakin kisajoukkueita. Oma rauha ja kävelymatka kisapaikalle ovat houkuttimina.

– Kun teemme itse aamupalan, on jotain muutakin tekemistä kuin vain tuijotella hotellihuoneen seinää. On oma rauha, ja mahdollisuus säilyä terveenä on varmasti paljon suurempi kuin siinä tapauksessa, että käytettäisiin samoja salaattiottimia kuin sata muuta ihmistä.

Mäkäräinen on maailmancupin kokonaiskilpailussa viidentenä. Ero cupia johtavaan Italian Lisa Vittozziin on venähtänyt jo 168 pisteeseen. Joensuulainen myöntää, että kärki menee liian kaukana.

– Voittotaistelu on minun osaltani ohi, mutta ei se ole minua stressannut missään vaiheessa. Olen voittanut cupin kolme kertaa, ja se on riittävän paljon minulle.

Östersundin rata sopii Mäkäräiselle ja hän on menestynyt aikaisemmin Ruotsissa. Kilpailu MM-mitaleista on kuitenkin armottoman kova.

– Jos saisin sellaiset suoritukset, että voisin olla tyytyväinen maalissa. Ampumahiihdossa on parikymmentä tyttöä, jotka pystyvät joka kisassa olemaan podiumilla. Kilpailu on vielä paljon kovempaa kuin vaikkapa maastohiihdossa. Skaala on tosi iso.

– Koskaan ei voi tietää, miten muut onnistuvat. Ykkönen (yksi sakko) on monessa pikakisassa riittänyt podiumille, mutta arvokisoissa ykkönen riittää harvoin podiumille. Jos minä täällä ammun pikakisassa yhden sakon, olen siihen ihan tyytyväinen. Tulos pitää suhteuttaa siihen, miten olen tänä vuonna muuten ampunut.

– Kilpailuun pitää suhtautua sillä tavalla, että minä olen yksi niistä, jotka pyrkivät tekemään muitten elämästä hankalampaa, Mäkäräinen sanoi hymyillen.

Mari Eder jättäytyi pois MM-kisoista sunnuntaina. Mäkäräinen myönsi, että joukkueesta puuttuu nyt paljon.

– Olisin toivonut, että hän olisi pystynyt olemaan täällä. Ja kyllä se tuntuu koko joukkueessa. Tosi harmi ennen muuta tietysti Marin näkökulmasta.

36-vuotiaalla Mäkäräisellä on takanaan jo kymmenet MM-kisat. Tälläkin kertaa hän kertoi valmistautuvansa joka starttiin tutuilla rutiineilla.

– Olen taikauskoinen, ja uskon enneuniin. Rutiineja on tosi paljon, aamulenkillä pitää aina olla ne samat hypyt ja juoksut, ja alkuverryttelyssä aina tietyt samat asiat. Kohdistus on tietysti tosi paljon rutiinia. Arvokisojen tai minkään muunkaan kisan alla ei kannata lähteä säntäilemään ja keksimään uusia asioita. Että josko se nyt tällä konstilla lähtisi.

Innokas lukija kertoi siirtyneensä äänikirjoihin.

– Amerikan-reissulla oli hienoa huilata ja olla napit korvilla äänikirjaa kuunnellen. Elämäkerrat ja elämänhallintaoppaat ovat kivoja.

– Nyt on menossa sellainen kirja kuin Idiootit ympärilläni. Jostain se nyt tuli mieleen, toimittajien keskellä istunut Mäkäräinen lohkaisi.

Ruotsalaiskirjailija Thomas Eriksonin teoksen lisäksi Mäkäräisellä on tällä hetkellä kesken Eva Wahlströmin ja Michelle Obaman elämäkerrat.