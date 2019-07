Taitoluistelijapariskunta järjesti harjoitusleirin Euroopan eliitille – Peurungan jäähallissa pyörähteli useita olympiakävijöitä

Kesä on tyypillisesti taitoluistelijoiden aktiiviaikaa. Luistelijat hakevat teknistä varmuutta ja harjoittelevat uusia ohjelmiaan. Valmennusta – mutta myös kesäaikaan avoinna olevia jäähalleja – haetaan ulkomailta asti. Muun muassa Itävalta ja Italia ovat olleet suomalaisluistelijoiden suosiossa pitkään. Laukaassa Peurunka Summer Camp -nimellä kulkeva leiri tarjosi kesäkuussa kansainvälisen leirikokemuksen oman maan rajojen sisällä.

Huipputason valmennuksesta vastasivat järjestäjäpariskunnan Valtter Virtasen ja Alina Mayer-Virtasen kanssa belgialainen Carine Herrygers, saksalainen Svetlana Knorr, Belgian miesten taitoluistelun mestari Jorik Hendrix ja unkarilaistaustainen koreografi, pedagogi ja taiteilija Ádám Sólya.

Nimekäs valmennustiimi on houkutellut Laukaaseen norjalaisia, hollantilaisia, saksalaisia ja belgialaisia taitoluistelijoita valmistautumaan tulevan kilpailukauden koitoksiin. Suomalaisia taitoluistelijoita on tullut Laukaaseen Rovaniemeä, Kajaania, Kokkolaa ja pääkaupunkiseutua myöten.

Huippuvalmennuksen lisäksi eri-ikäiset luistelijat pääsivät työskentelemään leirillä itseään kokeneempien urheilijoiden, jopa omien idoleidensa rinnalla. Tänä kesänä Peurungan jäähallin jäällä ovat harjoitelleet eurooppalaiset huippuluistelijat, maidensa mestarit Belgiasta ja Saksasta: belgialainen Loena Hendrix ja saksalainen Paul Fentz ovat tuttuja nimiä arvokilpailuista. He edustivat maitaan myös vuoden 2018 talviolympialaisissa Pyeongchangissa.

Myös leirin järjestäjäpari kilpailee aktiivisesti, Valtter Virtanen jopa Suomen huipulla. Virtanen työskentelee silloin tällöin jäähallilla Andrea Bocellin musiikin tahtiin. Virtasen lisäksi Peurungan leirille on osallistunut myös uudempi maajoukkueluistelija, kuten nuoresta iästään huolimatta SM-senioritasolla kilpaileva Linnea Ceder Espoon Jäätaitureista.

Leirillä kukaan ei ole kuitenkaan tähti. Jokainen taitoluistelija tietää, ettei lajissa voi koskaan olla valmis. Elementeissä riittää opittavaa ja ilmaisussa hiottavaa – iästä ja luistelu-uran pituudesta riippumatta. Luistelutaitotunnilla yhteistyöstä on myös hyötyä: maailman huiput tekevät valmentajan näyttämät liikkeet ja heidän esimerkistään nuoremmat perässä. Mallioppimista parhaasta päästä, samalla jäällä.

Virtaset ovat järjestäneet leirejä aiemminkin – ja aikovat järjestää vastakin. Tämänvuotinen leiri on kunnianosoitus Virtasen edesmenneen valmentajan, Jean-François Ballesterin, pelottoman tekemisen filosofialle. Leiritoiminnan sydän ja sielu on Alina Mayer-Virtanen. Hän on valmistumassa psykologian maisteriksi, minkä lisäksi hän on pitkän linjan taitoluistelija, Saksan mestaruuskilpailujen luottonimiä.

Mayer-Virtasen aktiivinen kilpailu-ura jatkuu vielä yhden kauden, mutta sitten hänen tavoitteenaan on siirtyä päätoimiseksi valmentajaksi. Unelmana on rakentaa innostunut ja innovatiivinen tiimi ja päästä työskentelemään kaikkein pienimpienkin luistelijoiden hyväksi.

Maailmalla suosituimpien leirikohteiden ympärillä on vireää vapaa-ajan toimintaa, joka houkuttelee luistelijat perheineen paikalle. Virtasten mielestä jäähalli tarjoaa eurooppalaisellakin mittakaavalla laadukkaat puitteet leiritoiminnalle: halli on hyvin hoidettu, tilat viihtyisät ja ympäröivä maasto ihanteellinen ulkoiluun.

Peurunka Summer Camp on osoittanut jo nyt, että Peurunka-järven ympärillä avautuva kaunis luonto viehättää ulkomaalaisia vieraita. Virtasten villi visio on haastaa Oberstdorf keskisuomalaisella vastineella. Yötöntä yötä ei muualta maailmasta saa, edes rahalla.